Mindenhová eljuthat a füst Ausztráliából

Műholdfelvételek segítségével a NASA szakemberei december vége óta tanulmányozzák az Ausztráliából terjedő füst és aeroszolok terjedését.

Füstoszlopok szállnak fel a dél-ausztráliai Kenguru-szigetről. Fotó: MTI/EPA

Január 8-áig a füst már félúton járt a Föld körül. Elsodródott Dél-Amerika felett, ahol ködös égboltot, valamint színes naplementéket és napfelkeltéket idézett elő - olvasható a NASA közleményében.

Súlyos légszennyezést okoz a füst

2019 legnagyobb katasztrófáiról korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!

Az ausztráliai tüzek füstje Új-Zélandon is súlyos légszennyezést idéz elő és sötétre színezte a szigetország hegyeit takaró havat. A perzselő hőség és a térséget uraló szárazság együttese szokatlanul sok úgynevezett tűzviharfelhőt idézett elő. Ezek segítik a füst feljutását a sztratoszférába, több mint 16 kilométer magasságba, és ha oda eljut, a füst képes több ezer kilométert megtenni forráshelyétől, és hatással lenni a légköri viszonyokra szerte a világon - írták a kutatók.

Az országban szeptember óta tomboló bozóttüzek eddig mintegy 28 ember életét követelték, kétezer otthont pusztítottak el és sűrű füst borította be a nagyvárosokat. Hatalmas kár keletkezett az élővilágban is: akár egymilliárd állat is elpusztulhatott.