Több százan tartanak háziállatként kengurut

„Nemcsak az éghajlat és a növényvilág változik, hanem a közterületeken kóborló hazai állatállomány is. Példának okáért egyre több a magyarországi erdőkben a medve, sétált már varánusz Budapest belvárosában, billegett városnéző pingvin a Dózsa György úton, és pattogott jó néhány kenguru szerte az országban” – olvasható a police.hu cikkében.

Elkóborolt egy Benett-kenguru ajkai gazdájától április elején. Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség / Facebook

Egyre többen vágynak egzotikus háziállatra

Mint írták, manapság Magyarországon is több százan tartanak kengurut egzotikus háziállatként. „Ez most a menő, nem a botsáska vagy a tengerimalac” – fogalmaztak. Csakhogy a 2-300 ezer forintért beszerezhető állat nemcsak egzotikus, hanem kiszámíthatatlan is.

Az viszont kiszámítható, hogy a rendőröket minden alkalommal értesítik az efféle elkóborolt állatokról, és az egyenruhások ilyenkor igyekeznek segíteni a befogásban” – közölték.

A cikk apropója egyébként az, hogy a napokban éppen Pápa környékén, múlt héten pedig Ajkán kergettek egy Bennett-kengurut a Veszprém vármegyei rendőrök. Nemrég azonban Csepelen és a Városligetben is ugrándozott egy-egy, egyébként engedéllyel tartott „kis kedvenc”.