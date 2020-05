Munkába állt a magyar gluténjelző kutya

Milyen vizsgálatokkal mutatható ki, ha szervezetünk nem bírja a glutént? Részletek itt.

Február elején részletes cikket közöltünk a kétéves keverék kutyáról. Remek szaglásának és a kiképzésnek köszönhetően Gofree képes jelezni, ha egy ételben glutén található, így segítve egy cöliákiás kislány, Emma életét. "Ennek a betegségnek nincs gyógymódja, a tünetmentesség szigorú gluténmentes étrenddel valósítható meg. Ez a diéta azonban nem könnyű, mert Emma hiperérzékeny, a glutén legminimálisabb jelenlétére is beindul az autoimmun reakció, és rosszul lesz" - mondta el Sziklai Bengyel Nóra, a kislány édesanyja, Gofree felvezetője.

Gofree, az első gluténjelző kutya Európában. Fotó: NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

A kutyát a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület készítette fel - olvasható a szervezet közleményében. Gofree március első felében sikeres próbavizsgát tett az egyesület kiképzőivel, a hivatásos segítőkutya-vizsgát azonban bizonytalan időre elhalasztották a koronavírus-járvány következtében. Az eb ugyanakkor az egyesületi vizsgán bizonyította, hogy képzettségi szintje megfelelő, ezáltal megkezdheti munkáját a 11 éves Emma mellett.

Gofree feladata, hogy az ételeket megszagolja, majd jelezze, ha azok akár legminimálisabb mennyiségben is glutént tartalmaznak. A kutya munkája a kislány mellett azért is nélkülözhetetlen, mert sok, amúgy gluténmentes jelzéssel ellátott étel is tartalmazhat minimális mennyiségben glutént, amitől a kislány rosszul lenne. Gluténmentesnek számít az a termék, amelynek egy kilogrammja kevesebb mint 20 milligramm glutént tartalmaz. Gofree ezzel szemben képes akár kevesebb mint 10 milligramm glutén kiszagolására is kilogrammonként, ami már a gluténmentesség határértéke alatt van.

Magyarországon és Európában Gofree az első kutya, akit erre a speciális szagmunkára képeztek ki. A képzési módszert egy külföldi mesterkiképző, Maja Golob bevonásával sajátították el a magyarországi szervezet munkatársai.