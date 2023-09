Kígyójával szörfözött, megbüntették

Higor Fiuza és Shiva nevű szőnyegmintás pitonja helyi hírességekké váltak, miután a róluk készült szörfözős videó vírusszerűen elterjedt a neten. Rövid ideig tartó hírnevük azonban a hatóságok figyelmét is felkeltette – számol be a BBC a nem mindennapi esetről. Szerintük ugyanis a férfi veszélyeztette Shivát, és megszegte a kígyó tartására vonatkozó szabályokat, így több mint félmillió forintnyi ausztrál dolláros büntetést róttak ki rá.

A szőnyegmintás piton nem való a sós tengervízbe. Fotó: Getty Images

Stressz egy kis fertőzésveszéllyel megspékelve

Az őshonos háziállatok számára óriási stresszt okozhat, ha ennyire megváltoztatjuk az élőhelyük biztosította környezetet, ráadásul ez kiszámíthatatlan viselkedésre is késztetheti őket – mondta Jonathan McDonald. Az ausztrál vadvilágért felelős tisztviselő szerint ráadásul, bár a kígyók tudnak úszni, általában kerülik a vizet. Hangsúlyozta: az eset a közbiztonságra nézve is rejtetett volna veszélyeket, arról nem is beszélve, hogy a piton betegségeket is terjeszthet az őshonos vadon élő állatok között. A kígyó gazdája azonban a helyi médiának kifejtette: Shiva imádja a vizet, és legalább tízszer szörfözött már vele. Ha valami nem tetszik neki, általában sziszegni kezd, de a vízben mindig nyugodt, nem sziszeg – avatta be az embereket a kígyó ízlésébe.