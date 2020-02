Így táplálhatjuk egészségesen házi kedvenceinket

A kutyák és macskák megfelelő táplálása eléggé különbözik egymástól, de abban egyeznek, hogy mindketten az emberekre vannak utalva, hiszen önállóan nem igazán képesek beszerezni az aznapi táplálékukat. Alapvetően nem válogatósak, akár egész életükben szívesen fogyasztják ugyanazt a táplálékot, de hatalmas felelősség hogy megtaláljuk a kis kedvencünk igényeit legjobban kielégítő eledelt.

Az egyes tápanyagok mennyisége és aránya

Régi mondás, de óriási tévhit, hogy a cicáknak tejet, a kutyusoknak pedig csontot kell adni. Ezek ugyanis nem biztosítják számukra a megfelelő tápanyagokat, ráadásul a tehéntej hasmenést, a nagy mennyiségű csont pedig székrekedést okoz. Mindkét fajnak szüksége van fehérjére, zsírokra, szénhidrátokra és bizonyos vitaminokra, ásványi anyagokra. De az, hogy milyen arányban és milyen mennyiségben, már elég komplex kérdés: befolyásolja ugyanis az állat kora, testmérete és életmódja, egészségi állapota vagy esetleges érzékenysége is.

A kutyák és macskák igényei eltérőek a táplálás terén. Fotó: iStock

Érdemes választani egy jó minőségű tápot, ami tartalmaz minden szükséges tápanyagot. Ezek közül is a száraz tápokat ajánlják inkább az állatorvosok, mert a tápszemcsék megrágása segít a szájhigiénia megőrzésében, illetve a fogkő- és a foglepedék-képződés megakadályozásában. De a nagy választékból hogyan ismerhetjük meg, hogy melyik lesz megfelelő a mi szőrmókunknak? Természetesen kérhetünk ajánlást állatorvosunktól is, de az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

A macskák megfelelő táplálása

A macskák bélcsatornája rövidebb, emésztése gyorsabb, mint az emberé vagy akár a kutyáé. Jellegzetesen naponta nagyon sokszor, de egyszerre kis mennyiséget szeret enni, amennyiben módja van rá. A vékonybél rövid terjedelme növeli a hasmenés kockázatát: kerüljük a könnyen erjedő szénhidrátokat és a kevéssé emészthető fehérjéket. A macskáknak több fehérjére van szükségük, mint a kutyáknak, és nehezebben emésztik a szénhidrátokat. A kutyával ellentétben a macska húsevő. Táplálékuknak állati eredetű tápanyagokat is kell tartalmaznia. Az állati eredetű fehérjék és zsírok a macska számára olyan nélkülözhetetlen, esszenciális tápanyagokat tartalmaznak, amelyeket a szervezetük nem képes önmagában szintetizálni. Ezen esszenciális tápanyagok (taurin, A-vitamin stb.) elégtelen mennyisége a táplálékban számos betegség kialakulásához vezethet. Alapvető szabály, hogy egy kizárólag szobában tartott cicusnak kisebb az energiaigénye, mint egy kijárós társának. Ezt vegyük figyelembe a tápválasztásnál, nehogy elhízzon, esetleg lesoványodjon a kis kedvencünk.

A megfelelő táplálás kutyáknak

Becslések szerint a felnőtt kutyák több mint egynegyede elhízott. Persze ők nem aggódnak az alakjuk miatt, ám ettől ez még probléma, mert a súlytöbblet plusz terhelést jelent az ízületekre, a zsírlerakódás károsítja egyes szervek működését. A gyakorielhízásmögött a nem megfelelő etetés áll: valós tápanyagszükségletüket nem vesszük figyelembe, gyakran nem tartjuk be a szükséges etetési adagot, plusz ennivalóval, energiadús jutalomfalattal próbáljuk kifejezni szeretetünket irányukba.

A kutyák táplálék iránti igényei eltérnek az emberétől. Emésztőrendszerük felépítése és működése több ponton eltér az emberétől. Az emberekkel ellentétben nagyobb mennyiségű zsírt is képesek megemészteni. A növényekben levő keményítőt viszont csak akkor tudja szervezetük feldolgozni és tápanyagként hasznosítani, ha az jól meg van főzve. Bizonyos kutyák, különösen a nagytestű és az óriás testű fajtákba tartozó egyedek, általában mohón esznek, és rekordidő alatt nagy mennyiségű ennivalót képesek lenyelni. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő formájú és méretű tápszemcséjű eledelt kínáljunk számunkra, amelyek könnyen megragadhatók, de rágásra ösztönzik őket.

Milyen gyakran etessünk?

A felnőtt kis kedvenceknek általában naponta kétszer érdemes enni adni, ez nemcsak az emésztésüknek ideális, hanem a napirend és a hierarchia kialakulásában is fontos szerepet játszik. A macskákat célszerű úgy etetni, hogy két harmad arányban kapjanak száraz és egy harmad arányban nedves eledelt. Az ő esetükben is feltétlenül be kell tartani a pontos etetési adagot annak érdekében, hogy elkerülje a túlsúlyossá válást és az elhízást. Ivóvíz, lehetőleg friss, mindig legyen az itatótálban, macskáknak célszerű beszerezni egy nekik tervezett ivókutat annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot vegyenek magukhoz. A macskák ugyanis alkatilag hajlamosak a szükségesnél kevesebb vizet fogyasztani.

Kölyökként mások a szabályok

Mind a macskákra, mind a kutyákra igaz, hogy kölyökkorukban mások a táplálási szükségleteik, mint felnőttként. Az elválasztás után, mikor már szilárd táplálékot adhatunk nekik különösen fontos, mivel etetjük őket, mivel ez nagy hatással van a fejlődésükre. Ma már szerencsére nincs nehéz dolga a gazdiknak, mert többféle jó minőségű kölyöktáp közül választhatnak. Csupán arra kell figyelni, hogy az állat várható felnőttkori testsúlyának megfelelőt keressünk, ezzel biztosíthatjuk a csontok egészséges fejlődését és az optimális kalóriabevitelt. Kölyökként még többször adjunk enni, kis adagokban, akár négyszer-háromszor, majd fokozatosan álljunk át a napi két alkalomra, de egész életében mindig nagyon ügyeljünk az ajánlott etetési adag betartására!