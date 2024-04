Ez lehetett a világ leghosszabb kígyója

Egy Indiában felfedezett, már kihalt faj becsült testhossza elérheti a 15 métert is, így a világ valaha élt legnagyobb kígyója cím jelenlegi birtokosa, a Titanoboa méretével vetekedhet - írja az IFLScience. A Vasuki indicus a Madtsoiidae kígyófélék családjának tagja volt, körülbelül 47 millió évvel ezelőtt élt az indiai szubkontinensen. Nevét a Vaszuki nevű hindu mitikus kígyó és India tiszteletére kapta.

A Roorkee-i Indiai Technológiai Intézet kutatói nemrégiben fedezték fel a megkövesedett maradványait egy szénbányában a nyugat-indiai Gudzsarát államban. Összesen 27 többnyire jó állapotban megmaradt csigolyát találtak, amelyek hossza 37,5 és 62,7 milliméter között van.

A kockás piton a ma élő leghosszabb kígyóféle. Fotó: Getty Images

A csontok mérete alapján becsléseik szerint a faj hossza 10,9 és 15,2 méter között lehetett. Bár még mindig van némi bizonytalanság a számok kapcsán, az tagadhatatlan, hogy a Vasuki egy hatalmas kígyó volt. Mérete a Titanoboáénél, egy másik kihalt fajénál is nagyobb, amely "csak" körülbelül 12,8-14,3 méter hosszú volt. Így is jóval hosszabb volt, mint bármelyik ma élő kígyó, amelyek közül a legnagyobb, a kockás piton 7,67 méter hosszúra nő a Guinness Rekordok Könyve szerint.

Tekintettel a méretére, a kutatók úgy vélik, hogy a Vasuki lassan mozgó, lesből támadó ragadozó volt. "Egyelőre nehéz megmondani, hogy a Vasuki milyen állatokra vadászott. Meg kell azonban jegyezni, hogy ugyanabban a kőzetegységben, amelyből az óriáskígyó maradványai származnak, ráják, cápák, harcsák, teknősök, krokodilok és ősbálnák kövületei kerültek elő. Szárazföldi emlősöké nem" - nyilatkozták a tanulmány szerzői, Debajit Datta és Sunil Bajpai.

Valószínűleg akkoriban élhetett, amikor a bolygó még melegebb volt, mint most, így jobban meg is felelt a környezet a hidegvérű állatoknak. Az is lehet, hogy más agresszív ragadozók - például az emberek - hiánya tette lehetővé, hogy a kígyók nagyobbra nőhessenek. "A mai kígyók kisebb méretének másik lehetséges oka az élőhelyvesztés (az erdőirtás és az emberi térnyerés miatt) és az orvvadászat együttes hatása lehet, amely a kivételesen nagy testű kígyófajtákat kiszoríthatta a jelenlegi ökoszisztémából" - mondták a szerzők.