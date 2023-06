Vagyonokba kerül, ha a kutya beteg lesz

A Fókusz összehasonlította a budapesti állatklinikák árait: egy CT-vizsgálat 100 ezer, egy foghúzás 120-130 ezer forint körül van. A betegellátás háznál 40 ezer, egy komplett kivizsgálás 150 ezer, ultrahang 35 ezer, egy császármetszés 150 ezer forint. Mindezek mellett a megfelelő oltások, állateledelek, esetleges kozmetikai ellátások, ruhák is hozzájárulnak a kiadásokhoz. Sokan ezért inkább nem is vállalnak be egy kedvencet, hiába szeretnének.

Az állatgyógyítás külföldön többször ennyibe kerül, ezért sok országban már beteg- és balesetbiztosítást lehet kötni a kedvencekre, de ez nálunk még nem terjedt el.

Nemcsak a kutyákra és a macskákra, hanem madarakra, hörcsögökre és kígyókra és százezer forintokat költenek az emberek.

Sok esetben már maga az állat is nagyon sokba kerül. A világ legdrágább kutyája, a tibeti masztiff: néhány éve Kínában (ahol státuszszimbólumnak számít egy ilyen kutya) 400 millió forintot fizettek egy fajtatiszta példányért.

Macskák közül az ashera van a csúcson: az ára 6 millióról indul, de mintázattól függően akár 30 millió forintot is elkérhetnek érte.

