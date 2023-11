Az állatok is lehetnek babonásak?

Számtalan babona létezik: van, aki nem sétál át egy létra alatt, más a fekete macskákat kerüli. Egyesek úgy érzik, a fontos eseményekre magukkal kell vinniük a szerencsét hozó talizmánjukat, például egy érmét. Ezek egy része népi hagyományokból, ősi vallási gyakorlatokból ered: az emberek így akarták megvédeni magukat az ártó szellemektől, átkoktól stb.

Valójában ezek a szokások arról szólnak, hogy az ember irányítani próbál valamit, amire nincs ráhatása. Sokszor akkor is ragaszkodunk egy rituáléhoz vagy tárgyhoz, ha nem mindig hozza be a várt hatást. De vajon az állatok is tudnak így viselkedni, ha irányítani akarják az irányíthatatlant? -teszi fel a kérdést az IFLScience.

Sokan tartanak a fekete macskáktól. Fotó: Getty Images

Kevin Foster, az Oxfordi Egyetem evolúciós biológiával foglalkozó professzora szerint ez attól függ, hogyan is határozzuk meg a babonát. "Ha mentális reprezentációt értünk alatta, akkor könnyű azzal érvelni, hogy erre kizárólag az ember képest. Ha viszont azt a viselkedést értjük alatta, hogy két esemény között ok-okozati összefüggést fedezünk fel, amikor valójában nincs is ilyen kapcsolat közöttük, akkor bármely faj, amely képes felismerni ok-okozati összefüggéseket, létrehozhat valamilyen babonát" - magyarázza.

"Ha egy ragadozó történetesen többször is megjelenik ugyanabban az időben, amikor szél fúj a fák között, a zsákmányállatok a széllel járó hangokról a ragadozóra asszociálhatnak, még akkor is, ha a kettő között valójában nincs kapcsolat" - hozza példának. Az ilyen összefüggések megtanulásának persze evolúciós haszna van, az állatok és az emberek számára is, hiszen például a veszélyforrások jeleit is időben észre lehet venni.

Lehetséges, hogy a babonák ezért az ilyen típusú ok-okozat felismerés egyfajta melléktermékei, amelyek már nem egy konkrét evolúciós előnyről szólnak. A babonák azonosítása a nem emberi fajokban azonban nehéz.

Babonás galambok?

Burrhus Frederic Skinner pszichológus 1948-ban tanulmányozta a galambok viselkedését: egy csapat éhes galambot mindennap meghatározott időközönként etetett egy gép. Egy idő után a táplálékra várva egyes madarak furcsán kezdtek el viselkedni. Skinner szerint ezekben a madarakban olyan babonák alakultak ki, amelyek miatt azt hitték, hogy bizonyos mozgások és cselekvések megjutalmazzák őket táplálékkal. A kísérlet végére a madarak háromnegyede kifejlesztette saját egyedi babonás viselkedését. Az egyik például csak és kizárólag az óramutató járásával ellentétes irányban pördült meg kétszer-háromszor az etetések között.

Fotó: Getty Images

Skinner eredményeit viszont azóta már többen is megkérdőjelezték, köztük két tanítványa is, akik tyúkok viselkedését figyelték meg etetés előtt. Ők arra jutottak, hogy minden fajnak megvan a maga egyedi viselkedési mintája abban a helyzetben, amikor a táplálékra vár. A tyúkok esetében ez a kapirgálás volt. Amit pedig Skinner babonának vélt, valójában csak a galambok természetes reakciója volt a közelgő táplálékra.

Ennek ellenére Skinner kutatása másokat is inspirált különböző fajok hasonló „babonás” viselkedésének kutatására az 1960-as és 1970-es években. E vizsgálatok alatt a kutatók általuk „babonának” tartott viselkedést azonosították a többi között orángutánok, patkányok, kutyák esetében.

Szerencsejátékos majmok

Egy másik kísérletben rézuszmajmok voltak az alanyok. 2014-ben a Clarkson Egyetem és a Rochesteri Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, az állatok is hisznek-e a sikerszériában: abban, hogy ha valaki sokszor egymás után nyer egy játékban, akkor az újabb és újabb sikerekhez fog vezetni.

A majmoknak gyors számítógépes játékokkal kellett játszaniuk. Ha helyesen találták el a következő mintákat egy sorban, akkor jutalmat kaptak. A három játékból kettőben a helyes sormintát könnyen be lehetett azonosítani, de a harmadikban teljesen véletlenszerűen követték egymást a minták.

A hetekig tartó tesztelés során következetesen látszott a majmokon, hogy hisznek a nyerő szériában: ragaszkodtak azokhoz a döntéseikhez, amelyekért korábban jutalmat kaptak. Azután is ugyanúgy viselkedtek, amikor lehetőséget kaptak a tanulásra és a cselekedeteik megváltoztatására.

Persze az nem meglepő, hogy ugyanazért a viselkedésért ugyanazt a jutalmat várja valaki, mint korábban. Hogy ez azt jelenti, hogy valami vagy valaki babonás, ismét csak attól függ, hogy mit értünk babona alatt.

A rézuszmajmokra is hatással voltak a sikerélmények. Fotó: Getty Images

Egyelőre tehát nem lehet biztosra állítani, hogy az állatok egyes tettei mögött irracionális indokok állnak-e. Mi, emberek viszont meg tudjuk kérdőjelezni a saját babonáinkat, hogy a továbbiakban irracionális tényezők ne befolyásolják a döntéseinket.