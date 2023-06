Nagyot változhat az okostelefon-vásárlás

Évtizedekkel ezelőtt még az elektronikai cikkeket is úgy tervezték meg, hogy akár tíz-húsz évig is kiszolgálják tulajdonosukat. A mai okostelefonok és tabletek esetében viszont nem ritkán az a tapasztalat, hogy viszonylag hamar elromlanak. „Azt látjuk, hogy ezeket most sokkal gyakrabban cseréljük, és bizony nemcsak azért, mert megunjuk őket, hanem nagyon sok esetben azért is, mert a szervizelésük, megjavításuk olyan költséget emésztene fel, amely egészen egyszerűen nem éri meg” – fogalmazott a RTL Klub Híradónak nyilatkozva Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő.

A jövőben tartósabbá válhatnak az okostelefonok, tabletek. Fotó: Getty Images

A gyakori telefoncsere rengeteg elektronikus hulladékot is jelent, ebben pedig az Európai Unió változásokat sürget. Az Európai Bizottság (EB) kidolgozott egy új szabálycsomagot, amelynek célja, hogy meghosszabbítsa a készülékek élettartamát. A javaslat szerint számos olyan információt fel kell majd tüntetnie a gyártóknak a csomagoláson, amelyek begyűjtése korábban jelentős energiabefektetést és kutatómunkát igényelt a vásárlók részéről. Így például a jövőben azonnal megtudhatjuk egy telefonról vagy tabletről, hogy mennyi energiát használ fel, milyen tartós az akkumulátora, vagy hogy mennyire védett a portól, víztől.

Fontos cél, hogy az eszközök könnyebben szervizelhetők legyenek. Az ezzel kapcsolatos alapvető információk szintén elérhetőbbé válhatnak, valamint elvárás lehet, hogy a lényeges alkatrészek bármikor elérhetőek legyenek öt-tíz napon belül még hét évvel azután is, hogy már nem árulják az adott készüléket. Az akkumulátoroknak pedig 800 töltés után is legalább 80 százalékosan kellene működniük az EB tervei szerint. A javaslatról az Európai Parlament és a Európai Unió Tanácsa dönt majd. Ha elfogadják, a tagállamoknak 21 hónapjuk lesz az bevezetni.

Mint azt korábban megírtuk, az elektronikai, avagy e-hulladék világszerte súlyos probléma. Csak a tavalyi évben több mint ötmilliárd mobiltelefon került például a szemétbe. Az e-hulladék nemcsak a környezetre, de az emberi egészségre is kimagasló kockázatot jelent. Sok alkatrész nehézfémeket, valamint halogénezett anyagokat tartalmaz. Ezek megfelelő kezelés nélkül kilúgozódnak, majd előbb a talajba, később pedig az ivóvízbe és az élelmiszerekbe is bejutnak.

