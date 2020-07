Műanyagmentes július: még nem késő elkezdeni

A műanyagmentes július Ausztráliából indult 2011-ben, és mára globális kezdeményezéssé vált: 2018-ban már 120 millió ember csatlakozott ehhez az akcióhoz világszerte. Lényege röviden annyi, hogy a résztvevők nemet mondanak az egyszer használatos műanyagokra - akár egész júliusban, akár egész évben. De aki csak most ismerkedik a kezdeményezéssel, egy hétre vagy néhány napra is megpróbálhat bekapcsolódni. Nem az a cél, hogy tökéletesen csináljuk, hanem az, hogy a lehető legtöbben megpróbáljuk csökkenteni az egyszer használatos műanyagok felhasználását. A kis lépések is fontosak, hiszen ezek összeadódnak.

Már az is sokat jelent, ha nem kérünk műanyag szatyrot a vásárlásnál, hanem a saját vászontáskánkat használjuk helyette. Fotó: Getty Images

Persze, az új koronavírus idején talán minden eddiginél nehezebb nemet mondani bizonyos egyszer használatos műanyagokra - például többen vásárolnak csomagolt árut, gumikesztyűket, stb. -, de ez a szakemberek szerint is érthető, hiszen saját maguk és a családjuk egészségét és biztonságát kell előtérbe helyezniük. Ezzel együtt van néhány olyan változtatás, amire bárki, bármikor képes azért, hogy visszaszorítsuk az eldobható műanyagok használatát - a következőket például akár már ma, akár most azonnal elkezdhetjük megvalósítani.

Zöld megoldások vattakorongra Ha eddig azt hitte, hogy a vatta pamutból van (tehát környezettudatosság szempontjából rendben van), akkor jó, ha tudja, hogy ez csak részben igaz. Köztudott, hogy a műanyagok bomlanak le a leglassabban, márpedig ezeket a vattapamacsokat nagyrészt viszkózszálakból gyártják, amik a csomagolásukkal együtt extrán terhelik a környezetet. Rajtunk is múlik, hogy ez a terhelés csökkenjen, például azzal, hogy környezetbarátabbá tesszük az arctisztítási rutint. Kattintson tippjeinkért.

Így kezdjünk bele

Kathryn Kellogg, a Going Zero Waste bloggere szerint első lépésként akár "A nagy négyessel" is lehet indítani. Ez a leggyakoribb egyszer használatos műanyag tárgyakat jelenti, ide tartoznak a szatyrok, flakonok, eldobható szívószálak és kávéspoharak. Ha ezeket újra felhasználhatókra cseréljük, azzal máris sokat tettünk környezetünk védelméért. Tegyünk a táskánkba egy-két textilszatyrot, vásároljunk egy olyan kulacsot, amit hónapokig használhatunk, a nagy kávérajongók pedig ne eldobható elviteles pohárba kérjék kedvenc forró italukat a kávézókban, hanem fogyasszák helyben, vagy kérjék saját, újratölthető poharukba.

Helyettesítsünk okosan

De nemcsak a fentieket lehet tartósabb alternatívákra cserélni: az uzsonnás zacskók helyett többször felhasználható dobozokat szerezhetünk be, az ételt pedig eldobható dobozok helyett tartós műanyagokba vagy befőttesüvegekbe is eltehetjük. A vásárlásnál felhalmozódó műanyag szemét, például a csomagolóanyagok problémája pedig megoldódhat, ha csomagolásmentes üzletben vásárolunk. Így csak annyit fogunk mindenből kimérni magunknak, saját tárolóinkba, amit tényleg felhasználunk, így az ételpazarlást is csökkenthetjük.

És végül, ha szívügyünknek tekintjük az egyszer használatos műanyagok elleni harcot, miért ne léphetnénk ki ezzel a négy fal közül, és tehetnénk valamit a közösségünkben is az eldobható holmik visszaszorításáért? Például bevihetünk néhány bögrét az irodába, tartósabb alternatívákat kínálva a kávézó, teázó munkatársainknak. De már azzal is sokat tehetünk, ha egyszer-kétszer elbeszélgetünk barátainkkal, családtagjainkkal a műanyagok visszaszorításának fontosságáról.