Zöld megoldások vattakorongra

Ha eddig azt hitte, hogy a vatta pamutból van (tehát környezettudatosság szempontjából rendben van), akkor jó, ha tudja, hogy ez csak részben igaz. Köztudott, hogy a műanyagok bomlanak le a leglassabban, márpedig ezeket a vattapamacsokat nagyrészt viszkózszálakból gyártják, amik a csomagolásukkal együtt extrán terhelik a környezetet. Rajtunk is múlik, hogy ez a terhelés csökkenjen, például azzal, hogy környezetbarátabbá tesszük az arctisztítási rutint.

Évente több száz vattakorongot használunk el. Fotó: iStock

Válasszunk más alapanyagot!

Ha mosható textilkorongokra cseréljük a vattát, máris kevesebb szemét termelődik. Csak annyi a feladat, hogy minden használat után langyos vízzel kiöblítjük ezeket, és hetente egyszer bedobjuk a mosógépbe. Így a higiénia is garantált, és a mosás extra vízigénye miatt sem kell aggódni, hisz az aktuális szennyessel együtt tisztul.

Kétféleképpen is átállhatunk a textilverzióra:

DIY: kiselejtezett frottírtörülközőkből vágjon ki nagyjából 7x7 centiméteres lapocskákat, és varrja össze őket úgy, hogy a végén maradjon 2-3 centi, amin kifordítható a színére. A négyzet alakú forma azért is jó, mert az elkészítés során nem termelődik plusz hulladék.

kiselejtezett frottírtörülközőkből vágjon ki nagyjából 7x7 centiméteres lapocskákat, és varrja össze őket úgy, hogy a végén maradjon 2-3 centi, amin kifordítható a színére. A négyzet alakú forma azért is jó, mert az elkészítés során nem termelődik plusz hulladék. Készen kapható: ma már sok helyen kaphatók 100 százalékosan természetes anyagú, mosható, dizájnos textilkorongok, amik élettartamuk végén komposztálhatóak. A menő vászonzsákocskában általában 10 darab korong lapul, amiket igénybevételtől függően akár évekig is használhat.

Válasszunk más eszközt!

Persze magukat a pamacsokat/korongokat is lecserélhetjük valami másra, például arctisztító kesztyűre. Ezek a spéci pamutkesztyűk is moshatóak, szuperül eltávolítják a sminket, ráadásul kifejezetten jólesik velük az arcot átsimogatni. Léteznek bio pamutból készült kozmetikai kendők is, amik szintén ugyanazt a szerepet töltik be, mint a vattakorong. Ezek is moshatóak, valamint környezet- és pénztárcabarátak egyszerre, mert többdarabos egységcsomagban is megvehetjük őket.

A cikk a Well&fit magazin 2019. évi 2. számában jelent meg.