Ezért fontos, hogy fákat ültessünk

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. január 8. 09:51 Módosítva: 2020. január 9. 16:51

Nem csak az oxigéntermelésben van szerepük a növényeknek, de a földi ökoszisztéma fenntartásához is elengedhetetlenek. A faültetés fontosságára most egy magyar cég akciója is felhívja a figyelmet.

h i r d e t é s

Közismert, hogy a fáknak komoly szerepük van az ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában, mégis sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy ezek a növények miért is olyan fontosak. Nem csak oxigént termelnek és árnyékot adnak, de a klímaváltozás elleni harcban is nagy szükségünk lesz rájuk. Faültetés mentheti meg az emberiséget Hatalmas városi erdőket tervez az ENSZ a klímaváltozás megfékezésére. A tervek szerint összesen félmillió hektárnyi területen alakítanának ki erdőséget, hogy zöldebbé tegyék Afrika és Ázsia gyorsan növekvő városait. Kattintson a részletekért! Miért fontosak az erdők? Az erdők a Föld legösszetettebb életközösségei, amelyekben egészen apró mikroorganizmusok, gombák, különböző növények és állatok tömkelege található. A szárazföld majdnem egyharmadát erdőségek alkotják, arányuk azonban sokat csökkent az elmúlt évszázadban, ahogy az ember egyre nagyobb területeket vont be a mezőgazdaságba. A levegő frissen tartásában valóban nagyon fontos szerepük van, habár nem teljesen úgy, mint ahogy a legtöbben gondolnánk. A levegőben lévő oxigén jelentős részét a növények termelik a fotoszintézisnek hívott eljárás során, napfény felhasználásával. A The New York Times cikke azonban rávilágít: ennek az oxigénmennyiségnek egy részét maguk a növények fel is használják, nagyrészt éjszaka, amikor fény hiányában a fotoszintézis majdnem teljesen leáll. A légkör nagyjából ötödét mégis ezeknek a növényeknek az oxigéntermelése adta, amely az elmúlt évmilliók során gyűlt össze. A Földön élő minden egyes élőlény ezt használja. Szerencsére Magyarországon is egyre több a fás terület. Fotó: iStock Nem ez az egyetlen szerepük a fáknak. A nagyobb kiterjedésű, összefüggő erdőségek például az időjárásra is hatással vannak és sajátos mikroklímát alakítanak ki a környezetükben, légzésükkel esőket képesek előidézni. A gyökerek segítségével a víz a föld mélyének víztározó rétegeibe juthat, meggátolva ezzel a talajeróziót. A terület elsivatagosodásától is védelmet nyújtanak, árnyékukban pedig dús aljnövényzet telepedhet meg. Bár a sajtóban nagyobbrészt az erdőirtások és tüzek szerepelnek, világszerte egyre több ország és civil szervezet veszi védelmébe a növényeket. Jelenleg Közép-Afrikában zajlik minden idők legnagyobb ökoprojektje: a Zöld Fal nevezetű akció több ország együttműködésével zajlik, célja pedig az, hogy egy közel nyolcezer kilométeres, összefüggő zöldsávot hozzanak létre a Szahara déli határához. Az országok ezzel szeretnék meggátolni, hogy a kontinens legnagyobb sivataga újabb területeket hódítson el. Magyar cégek is faültetési akcióba kezdtek Világszerte egyre fontosabb a cégek számára a környezettudatosság, és ez már nem csak retorikai szinten, de konkrét akciókban is megnyilvánul. Kevésbé ambiciózus ezek közül a Bentley ajánlata: a luxusautógyár fennállásának századik évfordulóját száz fa elültetésével kívánta megünnepelni. Sokkal komolyabb zöldítést valósított meg a WEWOOD nevű olasz óragyártó, amely minden eladott terméke után vállalta egy fa elültetését. 2011 óta az óragyártó közel 420 ezer fával gazdagította a környezetét. Hasonló vállalást tett a közelmúltban egyik táplálékkiegészítőket forgalmazó magyar cég is. A Panda Nutrition az egyik termékük megvásárlása után 510 forinttal, vagyis egy fa ültetésének árával támogatja a MyForrest nevű, zöldítésért dolgozó alapítványt. "Ha tehetitek, ti is ültessetek a kertetekbe, illetve ha lakásban laktok, akkor támogassatok olyan alapítványokat, akik ültetnek a nevetekben fákat!" - hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a cég. Az akció február végéig tart, ezután fotós beszámolót tartanak arról, hogy hány fa ültetéséhez járultak hozzá a vásárlók. Faültetési akciókat már állami, egyházi és civil szervezetek is rendszeresen meghirdetnek, a segítségükkel ültetett fasorok pedig nem csak állatok és növények ezreinek nyújthatnak menedéket, de enyhíthetik a klímaváltozás negatív hatásait is. Magas pulzus: milyen bajt jelez? Reggeli krákogással kezdődik a halálos betegség Mi a jó vérnyomás? Az érszűkület 4 legfontosabb tünete

Egyre zöldebb Magyarország is A tudatos gazdálkodásnak is köszönhetően a magyarországi erdőségek az utóbbi évtizedekben nem hogy fogytak volna, de jelentősen megszaporodtak. Napjainkban az ország területének körülbelül 22 százalékát borítja erdő, míg az 1920-as években az adatok szerint ez az arány nem érte el a 12 százalékot sem. Ezzel azonban még mindig le vagyunk maradva az európai országok erdősültségének 27,1 százalékos átlagától. A legtöbb fa a skandináv országokban található, Finnország területének közel háromnegyedét (74 százalék) erdők borítják. A másik véglet Málta, melynek területéből alig 1 százaléknyit borítanak be fák.