Ezért ne dobd ki az összegyűjtött faleveleket!

Az ősszel lehullott faleveleket érdemes összegyűjteni, azok ugyanis tele vannak fontos tápanyagokkal, köztük nitrogénnel, szénnel, foszforral és káliummal. Ez a természetes trágya pedig nagyon jót tesz a gyepednek és a kertedben élő kis élőlényeknek – írja az IFL Science.

Vékony rétegben táplál

Fontos, hogy a levelekkel nem szabad azonban teljesen elzárni a napfénytől a füvet, törekedj tehát arra, hogy az avar csupán vékony rétegben fedje a gyeped, sőt a legjobb, ha fűnyíróval szétdarálod és szétszóratod. Így az avar amellett, hogy táplálja a füvet, megakadályozza a gyomok növekedését és javíthatja a vízelvezetést is.

Ezzel te is hozzájárulhatsz a fenntartóhatósághoz és ahhoz, hogy az emberek a levelekre ne kellemetlenségként, hanem természeti erőforrásként tekintsenek.

A levelek megtartásával ráadásul az élővilágnak is szívességet teszel: az olyan gerinctelen állatok, mint a pókok és a férgek mind hasznát veszik a nedves levelek nyújtotta élőhelynek, ami a tápláléklánc magasabb szintjein állóknak, köztük a denevéreknek és a madaraknak is táplálékot biztosít. A levelek által létrehozott természetes trágya csökkenti a kémiai növényvédő szerek és műtrágyák szükségességét is, ami a rovarok, különösen a beporzók, például a méhek számára is előnyös. Attól függően, hogy hol élsz, még az olyan állatoknak is hasznára válhat, mint a teknősbékák vagy a mókusok.

Így kevesebb szemetet is termelsz

"A levelek az erdőben a fák által kapott tápanyagok mintegy 50-80 százalékát biztosítják. Senki sem megy be az erdőbe, hogy gereblyézzen. Ráadásul a levelek védik a fákhoz jutó nedvességet, és szabályozzák a talaj hőmérsékletét is" – mondta Melissa Hopkins, a National Audubon Society munkatársa. Még egy előny: ha nem zsákolod be a leveleket, a hulladék mennyiségét is csökkented. Ha pedig mégis össze akarod gyűjteni az avart, halmozd inkább a fák és bokrok töve köré, hogy megvédd őket a téli hidegtől.