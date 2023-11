Csak így szabad komposztálni a déligyümölcsöket

Déligyümölcsöket tényleg nem szabad a komposztba dobni? – ezzel a kérdéssel keresték meg a közelmúltban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih). A szakértők teljes válaszát ebben a Facebook-posztban olvashatod el, de az alábbiakban mi is összefoglaljuk a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Nemcsak azt fontos tudnunk, hogy mit tehetünk a komposztba, hanem azt is, mit nem. Fotó: Getty Images

Ezeket a szabályokat tarts be komposztálásnál

„Egyes élelmiszerrészek és háztartási hulladékok hasznosításához nagyszerű lehetőség lehet a komposztálás, de csak akkor, ha tisztában vagyunk néhány alapszabállyal” – hívta fel a figyelmet a Nébih. Mint írták, a déligyümölcsök esetében a héj igényel nagy odafigyelést, azt ugyanis különböző penészedést gátló anyagokkal kezelhetik, valamint lehetnek rajta olyan növényi kórokozók is, amelyek veszélyeztethetik a Magyarországon őshonos fajokat. Ha tehát az egzotikus gyümölcsök héját a komposztba dobnád, mindenképpen mosd meg előtte alaposan.

Nem mindennek van helye a komposztban!

A tájékoztatásban arra is kitértek, hogy ugyan a kávézacc és a teafű is remekül komposztálható, arra azonban figyelni kell, hogy a kapszuláknak és a műanyagot tartalmazó filtereknek nincs helyük a komposztban. Nagy körültekintést igényel továbbá a tojáshéj komposztálása is. Ezt mindig csak kis mennyiségben és apró darabokra törve dobd a komposztba. Az ételmaradékokat, a csontot, a húst, az olajat és a zsírt, valamint a beteg növényi részeket és a húsevő állatok alomanyagát ugyanakkor egyáltalán nem szabad komposztálni.

A helyes komposztáláshoz – a fenti tanácsok mellett – neked is segítséget jelenthet a Nébih élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának alábbi infografikája.