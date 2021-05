A visszér komoly szövődményei

Érszűkület, trombózis, vérrög által keltett tüdőembólia: a visszér nem veszélytelen. A jó hír viszont az, hogy az orvosi kezelés mellett mi magunk, otthon is tehetünk a megelőzése érdekében. Néhány hasznos tanács és trükk segítségével pedig a már kialakult betegséget is enyhíthetjük.

Kompressziós kezelés

A visszérbetegség valamennyi fázisában tanácsos az úgynevezett kompressziós kezelést elkezdeni. Mindezt a lábszár összenyomásával érhetjük el, amely segíti az izompumpát, és támogatja a tágult erek falait. A visszérbetegség enyhébb változatában viseljünk I. fokozatú rugalmas harisnyát, ami recept nélkül is megvásárolható. Előrehaladottabb betegség esetén II. fokozatú kompressziós harisnyát, vagy különböző rugalmas pólyát, speciális fáslit írhat fel belgyógyász-angiológus, sebész vagy bőrgyógyász. Javulást azonban komoly életmódváltás révén fogunk elérni.

Szükséges az életmódváltás

Méghozzá olyan változásokat kell végrehajtanunk, amely révén csökken a pangás az alsó végtagjainkban. A lábszárban lévő izompumpák rendszeres működtetése nagyon fontos a vénákban lévő vér keringetése céljából. Tehát itt az ideje elkezdeni mozogni, méghozzá olyan mozgásformát válasszunk, ami nem túlzottan megterhelő. A legajánlottabb az úszás, mivel ilyenkor a test a vízbe merül.Ajánlott még a séta, és a kényelmes kocogás is. Amennyiben idejekorán visszérproblémákkal nézünk szembe, válasszunk olyan foglalkozást, ami nem terheli meg a lábainkat, viszont néha beiktatható séta munka közben. A hosszas egy helyben ülés sem előnyös, bár kevésbé káros, mint az állás, hiszen alacsonyabb a véroszlop, és nem olyan feszesek az izmok. A feszes lábizmok ugyanis összenyomják a vénákat, ezért akadályozzák a vér áramlását. Ugyancsak kerülendő a túlzottan meleg a lakásban és a munkahelyen egyaránt, mivel a hőség kitágítja a vénákat, így rontja a vénás visszaáramlást.

Ha szedünk is vénát erősítő készítményeket visszeres panaszainkra, az önmagában sosem elég, hiszen életmódváltás nélkül a legjobb tabletta sem tehet csodákat. Mire kell mégis ügyelnünk a mindennapokban? Tippek azoknak, akik visszérrel élnek.

Tilos a tűsarok

Amennyiben tehetjük, a túl magas sarkú cipellőket is száműzzük a ruhatárunkból, mivel tűsarkú viselésekor a láb nem tudja kellőképpen működtetni az izompumpát, ami szintén nagyban rontja a vénás visszaáramlást. A speciális lábtorna, a séta és egyes gyógyászati segédeszközök és krémek alkalmazása mellett immár teljesen új készítményekkel is segíthetünk otthon a problémáinkon. A legújabb, szájon át alkalmazható, és vény nélkül kapható tabletta mikronizált diozmint tartalmaz, mely egy olyan növényi eredetű hatóanyag, ami jótékony hatással van a már kialakult vénás elégtelenségre, így alkalmas az alsó végtagok krónikus vénás elégtelenséggel összefüggő tüneteinek enyhítésére is.