Vigyázz, így verhetnek át a Facebookon

Évente csomagok tízezreit veszítik el az utasok különböző reptereken, amikért nem jelentkezik senki. Ezt meglovagolva most mindössze 1,95 euróért kínál elveszett poggyászokat egy hirdetés, amit állítólag a párizsi Charles de Gaulle repülőtér alkalmazottai tettek közzé – írja a francia Geeko. Ráadásul azt is hozzáteszik, hogy a bőröndök tele vannak szinte új tárgyakkal, kozmetikai és elektronikai cikkekkel is. A teljes megtévesztés kedvéért fiktív kommenteket és képeket is mellékeltek a boldog új tulajdonosokról.

A gazdátlan reptéri csomagokat leginkább jótékony célra szokták felajánlani. Fotó: Getty Images

Leszívják a pénzed

A hamis Facebook-fiók aztán egy olyan webhelyre irányítja át a potenciális áldozatot, amely különféle bizalmas információkat kér, beleértve a banki adatokat is. Aki tehát bedől a hirdetésnek, az végül jóval több pénzt veszíthet az üzleten. Általános irányelv egyébként az elveszett tárgyakkal kapcsolatban, hogy azok tovább értékesítése ellenőrzött körülmények között történik, és nem veheti meg akárki, jellemzően inkább jótékony célokra adományozzák el ezeket.