Veszélyes telefont tart otthon a magyarok fele

A használt mobiltelefonok életútját és az elektronikai hulladékkal kapcsolatos tudatosságot is vizsgálta legújabb kutatásában a Yettel. Az eredmények szerint a már nem használt készülékeket a válaszadók több mint fele (55 százalék) otthon tárolja, szerencsére ma már egyre kevesebb mobilkészülék landol a szemetesben.

Veszélyesek lehetnek az öregedő akkumulátorok

Az országos reprezentatív kutatás alapján a magyarok fele 3–4 évig használ egy mobiltelefont, ötödük viszont akár 4 évnél is tovább. A válaszadók több mint felének volt már olyan telefonja, amelyet előtte más is használt, és több mint harmada maga is ajándékozott tovább családon belül készüléket. A kitöltők harmada továbbá jelezte, hogy ha tehetné, gyakrabban váltaná le az aktuális telefonját – azonban egy korábbi kutatásból kiderült, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a magyarok harmada jelenleg inkább megpróbálja időben kitolni a készülékcserét.

A már nem használt készülékeket a válaszadók 55 százaléka még mindig otthon tárolja. Bár a tavalyi eredményhez képest (63 százalék) ez javuló tendencia, továbbra is ez a leggyakoribb sorsa a használaton kívüli mobiloknak. Tízből egy megkérdezett pedig egyszerűen kidobja a telefonját. Ez azért is problémás, mert az elektronikai hulladékokban, így a mobilkészülékekben is találhatók olyan veszélyes anyagok, amelyek a rendeltetésszerű használat során nem okoznak gondot, de nem megfelelő tárolás esetén, vagy a kommunális hulladékba kerülve már ártalmasak lehetnek. Egy öregedő akkumulátor elkezdhet például szivárogni, így veszélyes anyagokat juttat a környezetbe, vagy akár tüzet is okozhat. Ezzel szemben, ha visszavisszük a telefont a szolgáltatónkhoz, a készülékeket az erre szakosodott szakemberek megfelelő módon darabjaira bontják, bizonyos részeit pedig újra is tudják hasznosítani.