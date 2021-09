Egy 45 év körüli nő szorult újraélesztésre a napokban. Mivel ilyenkor minden perc számít, és a helyszín közelében nem találtak szabad parkolóhelyet, a mentők kénytelenek voltak ház kapuja előtt megállni - derült ki az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán megosztott posztból.

Az újraélesztésre szoruló beteg lakásán zavarta meg az életmentést egy türelmetlen sofőr.

A beteg lakásába is bement a türelmetlen sofőr

A mentők gyorsan magukhoz vették eszközeiket, és rohantak is az emeletre a beteghez, akinél azonnal megkezdődött az ellátás. Az elszánt küzdelmet azonban az előszobából váratlanul bekiabáló idegen férfi hangja zavarta meg, aki a "mentő sofőrjét" kereste - írták a posztban. Mint kiderült, a férfinak útban volt a rohamkocsi, ugyanis nem tudott tőle kiállni az autójával.

Feljelentéssel fenyegetőzött a férfi

A mentők természetesen folytatták az újraélesztést, és még percekbe került, mire stabilizálni tudták a segítségre szorult nő állapotát. Ezt követően átálltak a rohamkocsival egy időközben felszabadult parkolóhelyre. A türelmetlen vezető azonban még ettől sem higgadt le, hanem feljelentéssel fenyegette a mentőket, amiért - véleménye szerint - indokolatlanul sokáig használták a kék villogót.

A mentők tájékoztatása szerint egyébként az újraélesztett beteget végül stabil állapotban szállították kórházba. Azonban sajnos nem ez volt az egyetlen meglepő eset a közelmúltban, amelyet megosztottak a mentők a közösségi oldalukon. Július végén például arról számoltak be, hogy egy férfi viccből jelentett be egy súlyos balesetet. A tájékoztatás szerint azonnal meg is tettek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a férfit megtalálják és felelősségre vonják.