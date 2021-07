Viccből balesetet jelentettek: így reagáltak a mentők

"Ritka ízléstelen tréfát űztek a miskolci mentésirányítással" - így kezdte péntek reggeli posztját közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a csütörtöki szolgálat különösen nehéz volt a miskolci mentőknél: a reggel egy buszbalesettel indult, de később is szinte folyamatosan érkeztek a segélykérések. A délután tapasztalt átverésre azonban nem voltak felkészülve.

Csak akkor hívjuk a mentőket, ha valóban baleset történt! Fotó: Getty Images

Nem gondolták, hogy a készséges bejelentő csak viccel

A beszámoló szerint délután telefonált egy férfi, aki súlyos autóbalesetet jelentett be. Azt mondta, hogy négy eszméletlen sérült is van, akik gyors ellátásra szorulnak. A bejelentő egy darabig készségesen válaszolt a mentésirányító kérdéseire, illetve a betegvizsgálati teendőkkel kapcsolatban is együttműködőnek tűnt. A férfi azonban percek múlva megszakította a hívást, és ezt követően elérhetetlenné vált.

A rutinos mentésirányító nem késlekedett: gyorsan kiküldött az állítólagos baleset helyszínére két mentőhelikoptert és több esetkocsit, de sajnos kiderült, hogy még csak a környéken sem történt semmiféle tragédia. Igaz, a riasztott egységek rövid időn belül felszabadulhattak - tehát ez a "vicc" most nem veszélyeztette szó szerint mások életét -, de ettől még nem tudtak szemet hunyni a mentők a félrevezetés felett. A tájékoztatás szerint azonnal meg is tettek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a férfit megtalálják és felelősségre vonják.

Komoly pénzbírság lehet a vége?

A poszthoz érkezett hozzászólásokból jól látszik, hogy senki sem érti, hogyan jut eszébe bárkinek is egy álbalesetet bejelenteni. Egyes kommentelők szerint a kivonulás teljes költségét a téves bejelentőre kellene terhelni, hogy ezzel a későbbiekben viccelődni kívánók kedvét is elvegyék.