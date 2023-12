Többen is meghaltak szén-monoxid-mérgezésben a hétvégén

Szén-monoxid-mérgezésben életét vesztette egy ember vasárnap Maglódon - közölte Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Tájékoztatása szerint vasárnap délelőtt érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy egy maglódi családi házban lakó ember nem ad életjelet magáról.

A szén-monoxid-mérgezés egyik jele a fejfájás és a szédülés. Fotó: Getty Images

A fürdőszobában találták meg a holttestet

A tűzoltók a földszinti fürdőszobában megtalálták az illetőt, de az életét már nem lehetett megmenteni. A helyiségben nem volt szén-monoxid-érzékelő, a nyílt égésterű gázkészülék már nem üzemelt. A balesetet rekonstruálva a tűzoltók rendkívül magas értékben mutatták ki a szén-monoxid jelenlétét. Az eset körülményeit és okát vizsgálják.

Nem ez volt az első ilyen eset a hétvégén

Dóka Imre emlékeztetett arra is, hogy szombaton is volt egy hasonló eset. Egy kecskeméti családi házban történt szén-monoxid-mérgezés, ott is életét vesztette egy ember. A Párkány utcai ingatlanban gázbojler biztosította a meleg vizet, az okozta a problémát. A tűzoltók kiérkezésekor a készülék már nem üzemelt, a helyiségben nem volt szén-monoxid-érzékelő.

A tűzoltó őrnagy hangsúlyozta, nyílt égéstérrel rendelkező tüzelő-fűtő berendezéseknél mindig gondoskodni kell a megfelelő levegő-utánpótlásról. Egy köbméter gáz elégetéséhez tíz köbméter levegőre van szükség. Ha ez nem biztosított és a kémény sem megfelelő, az tragédiához vezethet.