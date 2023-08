Tigrispitont talált a hűtő mögött egy kisfiú Indiában

Az indiai Dharaviban egy család egy kígyót talált az otthonukban, nem is akármilyet: a 3,35 méter hosszú tigrispiton a hűtő mögött bújt el, miután felfalta a kedvencként tartott nyulat - írja a Times of India. Ruksana Sheikh azt nyilatkozta a lapnak, hogy hajnali három óra körül vette észre az állatot a kisebbik fia, miután furcsa hangokat hallott. Az is hamar kiderült, hogy a két nyúl közül az egyiket megette, mivel jól kivehető volt egy dudor a tigrispiton testén.

A tigrispiton nem csak betört, még a család egyik kedvencét is megette. Fotó: Getty Images

A helyi állatvédők a ház bádogfalán egy rést találtak, valószínűleg ezen keresztül jutott be a kígyó. Nem volt egyszerű elfogni a 14 kilogrammos állatot, mert elég agresszíven viselkedett, mivel éppen csak megszerezte a zsákmányát. Később egy állatorvos megvizsgálta, majd visszaengedték a természetbe.

"Nemcsak a gyerekek, mi is félünk. A kisebbik fiam nem volt hajlandó visszatérni a házba, még az iskolát is kihagyta. Késő délutánig egyik gyerek sem akart hazajönni" - nyilatkozta az anya még szombaton a lapnak.