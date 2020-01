Tárgyak, melyeket ne osszunk meg másokkal

Körömcsipesz

Az egyik ilyen tárgy a körömcsipesz. Bár nem látjuk, nagyon sok vírus, baktérium és gomba van az emberi ujjakon, illetve körmökön, amely mind átkerülhet a körömcsipeszekre. Éppen ezért ha valaki másét használjuk, könnyen megfertőződhetünk gombával vagy akár HPV-vel is.

Fülbevaló

Fülbevalóinkat se cserélgessük vagy osszuk meg soha, vagy legfeljebb igen gondos, alkoholos fertőtlenítés után! A vér útján terjedő fertőzéseket ugyanis nagyon könnyű átadni ilyen módon.

Ajakbalzsam

Szintén tiltott az ajakbalzsam közös használata, hiszen az ajakban rengeteg apró erecske található, és a vékony bőr itt igen sérülékeny. Éppen ezért nagyon könnyen átjutnak rajta a vírusok, és szinte bármit elkaphatunk, ha valaki máséval kenjük be a szánkat.

A szemöldökcsipeszt sem jó ötlet egymás között cserélgetni

Szemöldökcsipesz

Szemöldökcsipeszünket se adjuk oda inkább senkinek, bármennyire is ártalmatlan dolognak tűnik a megosztása! Ha ugyanis valaki nemcsak a szemöldökszálakat csipkedi vele, hanem például benőtt szőrszálakat is, amelyek végén apró vércsepp is lehet, akkor máris számosfertőzésés kórokozó kerül át rá. Ha mindenképpen osztoznunk kell valakivel egy csipeszen, akkor fertőtlenítsük le alkohollal.

Golyós dezodor és szappan

A tisztálkodószerek közül a golyós dezodort és a szappant is tartsuk meg magunknak. A dezodorok komoly fertőzéseket is terjeszthetnek, különösen, ha hónaljunk borotválása során szerzett apró mikrosérülésekkel érintkezik a felületük. Mindig antibakteriális hatásút válasszunk, így biztosak lehetünk benne, hogy nemcsak a szagokat fedi el, hanem a szagokért felelős kórokozók szaporodását is megakadályozza.

A szappanon is könnyen szaporodnak a baktériumok, hiszen gyakran nedves a felülete. Emiatt nem hogy közös szappant nem túl jó ötlet használni, de saját használatra is érdemes inkább a folyékony verziót választani. Ha ezt nem szeretnénk, akkor mindig jól szellőző tartóban és helyen tároljuk a szappanunkat.

Hajkefe

A közös hajkefe-használatot különösen gyerekek között érdemes kerülni, akik a különböző közösségekben gyakran lesznek tetvesek, de felnőttek között sem javasolt. Ha mégis, akkor mindig fertőtlenítsük le.

Törölköző

A törölközőnket se osszuk meg senkivel, még családon belül sem, mert a rajta lévő elhalt hámsejtek, baktériumok fertőzéseket, gombát okozhatnak. A törölközőket cseréljük, illetve mossuk 3-4 naponta, és mindig olyan helyen tartsuk, ahol teljesen meg tudnak száradni.

Sminkecsetek

Sminkecseteinken se osztozzunk, mert számos bőrfertőzést kaphatunk el így! Mások ecseteiről pedig sohasem tudhatjuk, hogy milyen gyakran tisztítják. Ha nincsenek velünk az ecseteink, akkor egy alapos kézmosás után használjuk inkább az ujjainkat sminkelésre.

Forrás: brightside.me