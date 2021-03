Szlávik: a járvány legsúlyosabb napjait éljük

Szlávik János hangsúlyozta, a koronavírus-járvány harmadik hulláma továbbra is felszálló ágban van, a korábbi tapasztalatok alapján esetleg április közepén, végén kezdhet csökkenni a vírus terjedése, és talán valamikor nyárra lélegezhetünk fel. "Most mindenkinek nagyon kell vigyáznia, be kell tartani a szabályokat!" - jelentette ki a főorvos, hozzátéve, a húsvét időszaka különösen veszélyes, mivel afertőzésa családokban, olyan helyeken történik, ahol az emberek nem hordanak maszkot.

Deák Mária szakápoló a Szputnyik V koronavírus elleni védőoltás első adagjával olt be egy férfit a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján. Fotó: MTI/Komka Péter

Hiába állunk jól az oltásokkal, ez sem elég

Kiemelte, Európa sok országában hasonlóan sok a fertőzött, ami arra vezethető vissza, hogy nem halad kellő sebességgel a védőoltások beadása, nagyon sok európai országban akadozik az oltás. "Magyarország a jelenleg alkalmazott vakcináival sokkal több embert tud beoltani, mint sok más európai ország, de ez egyelőre, ebben a pillanatban kevés" - mondta Szlávik János. A főorvos szerint jó, ha minél több regisztrált, biztonságos és hatékony oltás áll rendelkezésre, ezért örömmel fogadták a hírt, hogy Magyarországon két újabb vakcinával lehet oltani.

Az indiai CoviShield vakcina gyakorlatilag az AstraZeneca oltásának felel meg, míg a kínai CanSino Convidecia a Johnson & Johnson vakcinájára hasonlít, amelyből elég egy adag a hatékony védelemhez - fejtette ki. Szlávik János helyes lépésnek nevezte, hogy előrébb hozták a pedagógusok oltását, és arra kért minden érintett, hogy regisztráljon a vakcinára.

Az mRNS-vakcinával a kismamák is olthatók

A főorvos megerősítette, ma már kijelenthető, hogy a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltásai biztonsággal adhatók várandósoknak. Az angol brit mutáns miatt egyre több terhes nő kerül kórházba, időnként lélegeztetőgépre is, ezért számukra is javasolt az oltás - húzta alá. Szlávik János megjegyezte, idővel a koronavírus egyre több mutációja jelenik meg, a jelenlegi védőoltások azonban valamennyivel szemben védelmet adnak, ha nem is egyenlő hatásossággal.

