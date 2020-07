Szinte teljesen lebénult, a fogorvosnál derült ki, miért

Pamela Wild mindennapjai saját bevallása szerint 2011-ig álomszerűen teltek. Férjével a legnagyobb egyetértésben nevelték 5 éves kisfiukat, kertjükben saját maguk által termesztett zöldségeket gondoztak, a hétvégeken pedig családlátogatásra indultak. Aztán elkezdődött a lejtmenet. Az asszony nyakfájásra panaszkodott, úgy érezte, a gégéje körül csoportosulnak a kínok. Mivel kisfia születése előtt ápolónőként és masszőrként dolgozott, tudta, mit kell ilyenkor tenni: pihentette és jegelte a sajgó részt. A kezelés azonban nem használt, sőt, afájdalomcsak fokozódott. Pamela pedig mindössze két hét alatt szinte teljesen lebénult. "Nem tudtam beszélni, rágni, képtelen voltam elfordítani a fejem vagy használni a karjaimat, és ha fel kellett állnom, majdnem összeestem a fájdalomtól" - írta a betegségéről szóló cikkében az asszony a medicalnewstoday.com-on.

8 évig bezárva egy szobába

Az orvosok számos tesztet elvégeztek rajta, mégsem jöttek rá, mi okozhatja a szörnyű tüneteket. Pamela egy ideig szteroidokat szedett, hogy csökkentse a szervezetében lévő gyulladást, de állapota ennek ellenére is tovább romlott. Innentől kezdve 8 éven keresztül lakásuk egyik szobájában, az ágyhoz kötve élte az életét. A legjobban azt sajnálta, hogy szinte teljesen kimarad kisfia életéből: nem volt képes elvinni és hazahozni az iskolából, ki kellett hagynia a gyerek sporteseményeit, és mivel nem tudott beszélni, a kommunikálás is nehézségekbe ütközött.

Kálváriájának negyedik évéhez érkezve a helyzet, ha lehet, még elkeserítőbb lett. Az asszony kínzó fájdalmat kezdett érezni az epehólyagjában, és hasnyálmirigy-gyulladása is lett. Mivel mindig is érdeklődött a természetes gyógymódok iránt, egy, a témában járatos szakember segítségével kipróbálta a hagyományos kínai orvoslás módszereit. Ebben az időszakban egyébként Pamela súlya drasztikusan csökkenésnek indult, ami szintén aggasztotta: rájött, hogy ha nem találja meg minél hamarabb a probléma gyökerét, meg is halhat. Megszállott kutatásba fogott.

A következő két évben olyan beteg volt, hogy már a családja is féltette az életét. Súlya 40 kilogrammra csökkent. Ehhez az is hozzájárult, hogy időközben kiderült, számos ételérzékenysége van, így nagyon szűkös lett azon ételek, italok listája, amelyeket biztonságosan tudott fogyasztani. A keresést azonban nem hagyta abba, és azok alapján az információk alapján, amelyeket talált, úgy gondolta, túl sok toxin halmozódhatott fel a szervezetében, valamint áteresztő bél szindrómában szenved. Elkezdett tehát olyan új módszerekkel ismerkedni, amelyekkel ezen állapotokat is képes lehet kezelni. Közben, bár némi javulást észlelt az állapotában, eddigi problémáihoz újabb társult: a palpitáció, más néven heves szívdobogás.

Rejtve maradt szájüregi fertőzések okozták a problémát

Pamelának egyébként volt egy jobb időszaka, noha nem tartott túl sokáig. Rátalált ugyanis a liposzómás glutationra, amely egy erős antioxidáns. Ha bevett belőle egy adagot, körülbelül egy órára enyhült a fájdalma, és tudott valamennyire beszélni is. Az emésztőrendszere azonban egy idő után nem tolerálta a liposzómás glutation szedését, így le kellett mondania róla. Az átmeneti javulás viszont meggyőzte az asszonyt, hogy a szervezetében felgyűlt méreganyagok miatt van ilyen rosszul. De hol lehet a gócpont? "Kutatásaim során rájöttem, hogy a fogaimnál kell keresni a problémát, egészen pontosan a gyökérkezelt fogaimnál, amelyekben könnyen kialakulhatnak fertőzések. Számtalan olyan dokumentált esetre bukkantam, ahol az emberek a gyökérkezelt fogaik és a gyökérhártya eltávolítása után olyan betegségekből gyógyultak meg, mint például az arcidegzsába" - magyarázta Pamela, akinek négy olyan foga is volt, amelyet korábban gyökérkezeltek.

Sok egészségügyi probléma gyökere a fogaknál keresendő. Fotó: Getty Images

Az asszony felkeresett egy fogorvost, aki egyetértett azzal, hogy valószínűleg rejtve maradt fertőzések okozzák a problémát. Egy panorámaröntgen és egy CT után kiderült: összesen kilenc fogászati gócpont van az asszony szájában. A fertőzések négy gyökérkezelt és egy koronával borított fogat érintettek, illetve a már eltávolított négy bölcsességfog helyét. Pamelára komoly műtét várt, amely során minden beteg fogat kihúztak, a bölcsességfogak helyét pedig alaposan kitisztították.

Mindennap történnek csodák

Bár a felépülés nem volt könnyű, megérte bevállalni az operációt: Pamela már néhány órával utána érezte, hogy elmúlik a heves szívdobogása, amely egyébként azóta sem jelentkezett újra. Egy héttel később képes volt saját magának főzni, újra tudott beszélni, további néhány hét elteltével pedig úgy érezte magát, mint a 8 éves kálváriája előtt. A műtétet követően egy évig nagy mennyiségű C-vitamint kapott intravénásan, hogy megakadályozzák a fertőzések újbóli kialakulását.

"Két éve, hogy megoperáltak, és az életem nem is lehetne jobb. Rengeteg energiám van, tudok beszélni, enni, énekelni, táncolni, autót vezetni, játszani a fiammal és házimunkát végezni. Egyetlen ételre vagy ételösszetevőre sem vagyok már érzékeny, mindent eszem, persze a hasnyálmirigyem miatt figyelek a makrotápanyagok arányára. Az izmaim ugyanakkor az évekig tartó fekvés miatt elgyengültek, így fizikoterápiára van szükségem, hogy megerősödjek" - így Pamela, aki nagyon hálás és boldog, hogy nem adta fel, és hosszas, fárasztó kutatómunkával rájött, mi áll betegségének hátterében. Mint mondja, sok egészségügyi problémát fogászati góc idéz elő, így érdemes ez irányba is vizsgálódni, főleg a gyökérkezelt fogak veszélyesek. "A legfontosabb, hogy mindig reményekkel telve haladjunk előre, mert csodák mindennap történnek" - zárta tanulságos történetét az asszony.