Súlyos hatással van a szegényekre a járvány

Félmilliárdnál is több ember süllyedt mélyszegénységbe az elmúlt egy évben, a koronavírus-járvány csúcsán, mert saját zsebből kellett állnia az egészségügyi kiadásait - közölte a Világbank és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A két szervezet közös közleménye kiemeli, hogy a járvány nem csak az egészségügyi ellátó rendszer működésében okozott zavarokat, hanem az 1930-as évek óta a legsúlyosabb gazdasági válságot is előidézte, amely miatt sokaknak még nehezebbé vált ellátásuk finanszírozása.

Félmilliárd ember megélhetését emészti fel a járvány. Fotó: Getty Images

"Minden kormánynak azon kell lennie, hogy azonnal helyreállítsa és felgyorsítsa erőfeszítéseit, hogy az emberek hozzáférhessenek az egészségügyi ellátáshoz, anélkül, hogy anyagi következményektől kellene tartaniuk" - fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Juan Pablo Uribe, a Világbank egészségügyi, táplálkozási és népesedési igazgatója arra hívta fel a figyelmet: a világ kormányainak nehéz döntéseket kell meghozniuk, hogy szűkülő pénzügyi környezetben fenntartsák és növeljék az egészségügyre fordított költségvetési keretet.

h i r d e t é s

A gyermekszegénység is drasztikusan növekszik

Néhány hónapja az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) a Save The Children gyermekmentő alapítvánnyal közösen készített tanulmánya szerint az év végére 672 millióra ugorhat a szegénységben élő gyerekek száma, ami 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az érintett gyermekek csaknem kétharmada Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában él. A koronavírus-járvány leginkább az Európában és Közép-Ázsiában élő gyermekeket taszíthatja szegénységbe, ebben a két térségben 44 százalékos lehet az érintettek számának növekedése, míg Latin-Amerikában és a karibi térségben 22 százalékos.