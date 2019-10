Rendőrt hívtak, mert nem nyitott ki a kocsma

A rendőrség a Miskolci Hívásfogadó Központ sztárjaként mutatta be Hide the pain Haroldot, aki évente 3 millió téves riasztást fogad, az idegei ennek ellenére is kikezdhetetlenek, nem véletlenül választják meg őt minden hónapban a legjobb operátornak. Mindez persze csak egy vicc - a vicces reklám mögött azonban egy nagyon komoly üzenet húzódik. A hatóság arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az emberek ne hátráltassák a munkájukat a feleslegesen befutó, bagatell hívásokkal.

Hide the pain Harold segíti a rendőrség munkáját. Fotó: police.hu

Mint írják, több száz operátoruk három műszakban fogadja a 112-re érkező hívásokat. A Miskolci és a Szombathelyi Hívásfogadó Központokba például 2014 óta 26 millió hívás érkezett, ám ezeknek a 63 százaléka fals, vagyis nem igényli a készenléti szervek beavatkozását. És bár a munkatársaik nap mint nap arra készülnek, hogy segítséget nyújtsanak, életet mentsenek, mégis a percenként befutó 9 hívásból csak 3-4 a valóban komoly eset.