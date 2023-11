Pénzért írt receptet, vádat emeltek a háziorvos ellen

Mint az a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán kiadott közleményében olvasható, a Ráckevei járás egyik településén dolgozó háziorvos rendelésén gyakran megfordult egy, a körzethez tartozó férfi és felesége. Mivel a férfi gyógyszerfüggő, rendszeresen arra kérte az orvost, hogy írjon fel vagy a saját, vagy a neje nevére erős nyugtató- és altatószereket. A kiállított receptekért cserébe pénzt ajánlott.



A háziorvos tudtával és beleegyezésével az asszisztens összesen mintegy kétezer alkalommal írt fel vényköteles gyógyszereket a vesztegetőnek 2022 januárjától 2023 áprilisáig. A férfi még azt is elérte a háziorvosnál, hogy ne csak az ő és felesége, hanem rokonai nevére is állítson ki recepteket. Ezzel együtt ezeket is ő váltotta ki és használta fel. Mindezért rendszeresen fizetett különböző összegeket az orvosnak, továbbá esetenként az asszisztensnek is. Alkalmanként a felesége is elkísérte a rendelőbe, és szintén részt vett a vesztegetésben.



Az ügyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat derítette fel. A nyomozás során arra is fény derült, hogy a háziorvos legalább hét további páciensétől fogadott még el hálapénzt receptfelírásért, beutalókért, orvosi vizsgálatokért és igazolásokért. A Pest Vármegyei Főügyészség az orvos és asszisztense ellen többrendbeli, minősített vesztegetés elfogadásának bűntette, míg a gyógyszerfüggő beteg és felesége ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette miatt emelt vádat.

Borítókép: Pixabay