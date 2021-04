Onkológiai szűrések: akinek tünete van, kivizsgálják

Múlt szerdán írta meg a 444.hu, hogy Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter a népegészségügyi célú, onkológiai szűrővizsgálatok felfüggesztésére adott ki miniszteri utasítást napokkal korábban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) álláspontja szerint a szűrővizsgálatok szüneteltetése nem veszélyezteti az érintett csoportok egészségét.

Április 9-től elhalasztották a népegészségügyi célú, onkológiai szűrővizsgálatokat. Fotó: Getty Images

Melyek a legfontosabb szűrővizsgálatok? Részletek itt. h i r d e t é s

Mint azt a központ a témában kiadott közleményében írja, a népegészségügyi célú, célzott (szervezett) onkológiai szűrővizsgálatok az egészségesnek vélt lakosság szűrését jelentik. Az NNK által szervezett népegészségügyi szűrések célja a még tünetmentes rákelőző állapotokkal rendelkező vagy nagyon korai folyamatok kiemelése és felismerése, amely éveken keresztül semmiféle tünetet, panaszt még nem okozna. Ezekre a szűrésekre az emlő esetében kétévente, a méhnyak esetében háromévente kerül sor. A harmadik szűrés a szervezett vastag- és végbélszűrésre vonatkozik. A szűréseken való részvétel minden esetben önkéntes.

Az NNK felhívta a figyelmet, hogy a népegészségügyi szűrések nem keverendők össze a tünetekkel, panaszokkal rendelkezők diagnosztikájával, és a minden korcsoportot érintő, teljes magyar lakosság egészségügyi ellátásával, továbbá az onkológiai megbetegedések gyanúját felvető betegek panaszainak szakszerű kivizsgálásával. "Tehát a szűrésre behívott egészségesnek vélt ember vizsgálata meghatározott szűrési ciklus alatt megtörténik, így elvégzésük rövid időbeni eltolódása nem okoz egészségkárosodást" - szögezte le a közlemény.

A NNK kitért rá, az április 9-től pár hétre szóló népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok halasztása mellett minden más onkológiai ellátás továbbra is kötelezően elvégzendő beavatkozásnak minősül. Az intézkedés nem érinti a sürgősségi ellátást igénylő eseteket. Természetesen bármilyen szokatlan panasz, tünet esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, hiszen ezek az ellátások nem tűrnek halasztást, és minden ilyen esetben a szűrés továbbra is biztosított. A halasztás feloldását követően az intézmények elsőként azokat hívják majd be, akiknek a szűrővizsgálata a halasztás időszakára esett.