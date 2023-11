Népi gyógymód miatt került életveszélybe egy idős nő

Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon számolt be a múlt héten történt esetről. Mint írják, gyakran találkoznak olyan nép gyógymódokkal, amelyek inkább ártanak, mintsem segítenének a betegek állapotán. Így járt az a 85 év körüli nő is, akihez szomszédai riasztották a mentőket.

Az asszony zavartan kezdett viselkedni, ez tűnt fel a környezetében élőknek. A mentőszolgálat egysége hamar megérkezett helyszínre, ahol kiderült, hogy az idős nő előző nap teával véletlenül leforrázta az alkarját. Az égési sérülést ezután tejföllel kente be, a seb pedig teljesen elfertőződött. Végül életveszélyes állapotban szállították kórházba a mentők.

Mi a teendő az égési sérüléssel?

Mint azt korábban megírtuk, a kisebb égési sérüléseket otthon is elláthatjuk. Ennek első lépése az égett bőrfelület azonnali lehűtése: tegyük szabaddá, majd tartsuk – nagyjából 20 fokos – folyó víz alá néhány percig. Ha hólyagok is képződtek a bőrön, azokat nem szabad piszkálni, kiszúrni. Óvatosan itassuk szárazra a bőrt, majd kössük be steril, tapadásmentes sebkötöző anyaggal. A vatta és a hagyományos sebtapasz nem megfelelő.

A népi gyógyászat praktikáit kerüljük! Ne kenjünk az égési sebre tejfölt, zsírt, sem semmilyen port, még hintőport se! Ha pedig az égési sérülés nagysága meghaladja a tenyér kiterjedését, illetve ha másodfokúnál súlyosabb sérülésre gyanakszunk, úgy azonnal szakember segítségét kell kérni.