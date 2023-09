Nagyobb bajt okoz az ólommérgezés, mint korábban hitték

Az ólommérgezés sokkal nagyobb hatással van az emberek egészségére, mint azt korábban gondolták: évente több mint ötmillió halálesethez vezethet, ami önmagában is a légszennyezéshez mérhető kockázat – derült ki egy frissen publikált kutatásból. A túlzott ólombevitel ráadásul a fejlődő országokban élő gyermekek IQ-szintjét is negatívan befolyásolja.

Az ólommérgezés azt jelenti, hogy a szervezetünkbe nagy mennyiségű ólom került, és ez komoly egészségügyi következményekkel járhat. Az ólommérgezés súlyossága függ például attól, hogy milyen mennyiségben került ólom a szervezetbe. A mérgezés lehet akut (ilyenkor rövid ideig nagy mennyiségű ólom kerül a szervezetbe), illetve krónikus (ez hosszú ideig, de kisebb mennyiségnek való kitettség során alakul ki). Hogy kiket veszélyeztet leginkább, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

Régóta ismert tény, hogy ez a fém komoly veszélyt jelent az egészségre, és súlyos betegségek kialakulásához vezethet. Az ólommérgezés különösen veszélyes a kisgyermekekre, akiknél akár tanulási nehézségeket és viselkedési zavarokat is okozhat. Ezért is tiltották be a többi között az ólmozott benzin forgalmazását és felhasználását. A veszély azonban nem hárult el, a szervezetünkbe továbbra is bejuthat ólom például szennyezett élelmiszerek fogyasztásával, ólomtartalmú edények és kozmetikumok használatával, vagy az akkumlátorokból kiáramló káros anyagokkal érintkezve.

A magas ólomtartalmú víz is súlyos veszélyt jelenthet. Fotó: Getty Images

A kutatók becslése szerint 2019-ben 5,5 millió felnőtt halt meg szívbetegségben az ólomnak való kitettség miatt, 90 százalékuk az alacsony és közepes jövedelmű országokban. Ez hatszor magasabb, mint az előző becslés, és a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozások mintegy 30 százalékát jelenti – ami vezető haláloknak számít világszerte. Mindez azt jelenti, hogy az ólomnak való kitettség nagyobb mértékben járul hozzá a szívbetegségek kialakulásához, mint a dohányzás, vagy a magas koleszterinszint – mondta Bjorn Larsen, a kutatás vezetője.

A kisgyermekek agyi fejlődésére is súlyos hatással van az ólommérgezés. A kutatók eredményei szerint az öt év alatti gyermekek világszerte 765 millió IQ-pontot veszítettek a fémszennyezés hatására, vagyis átlagosan hat pontot. A szakemberek szerint ez a szám közel 80 százalékkal magasabb a korábban becsültnél.