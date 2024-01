Mindössze 4 éves a legifjabb Everest-hódító

Túlnyomóan borult időre számíthatunk, napnyugta után kezd el csökkenni északnyugat felől a felhőzet. Az esőt fokozatosan mindenhol havas eső, havazás váltja, legkésőbb a délkeleti tájakon történik meg a váltás. Ezzel együtt azonban fokozatosan csökken a csapadékhajlam is, leghamarabb az Észak-Dunántúlon és északkeleten, legkésőbb a déli és a keleti határszélen, illetve a középső országrészben kialakuló összeáramlási zóna mentén szűnik meg a havazás. A Dunántúlon és a Duna vonalában az északnyugati, másutt az északkeleti szelet kísérik erős, az Észak-Dunántúlon, illetve a Zemplén térségében viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt -1 és +3 fok között várható, de délkeleten reggel még +5, +7 fok is lehet, majd ott is csökkenni kezd a hőmérséklet. Késő este -4, +2 fok valószínű. Az előrejelzések szerint napközben melegfronti hatás érvényesül, ami miatt változatos tünetek jelentkezhetnek az érzékenyeknél.