Mikor kerüljük a szexet a terhesség alatt?

A szex, várandósság alatt is, a legtöbb esetben megengedett, csak néhány szabályt kell betartani. Azonban vannak olyan állapotok, amikor az orvos azt tanácsolja a szülőknek, jobb, ha kerülik a közösülést a baba érdekében. Melyek azok a problémák, amelyek erre a tiltásra adhatnak okot?

Vetélés és koraszülés esetén

Vetélésnek nevezzük, ha a magzat világrajövetelekor nem éri el a 600 grammot, nem mutat életjeleket. Ez általában a terhesség 24 hete előtt következik be. Ha később, vagy nem észlelhető külső behatás miatt vetél a kismama, azt spontán vetélésnek nevezzük. A vetélés után teljes kivizsgálás ajánlott, ezt követően pedig az újabb várandósságra fokozott elővigyázatossággal kell figyelni!

Ha az előző baba koraszüléssel született, vagy fennáll a koraszülés esélye, akkor is érdemes kerülni a közösülést. Annak mikéntjéről, azaz, hogy mi tiltott és mi nem, az orvossal kell konzultálni. Ha a petesejt lombikprogram keretein belül termékenyült meg, akkor is kerülni kell a nemi életet a terhesség alatt.

Vannak olyan állapotok, amikor az orvos tanácsára kerülni kell a szexet terhesség alatt

Ha gondok vannak a méhszájjal

Ha a terhesség alatt bármikor vérzés lépne fel, azon kívül, hogy orvoshoz fordulunk, jobb, ha kerüljük a közösülést. Ezen felül, ha a méhszáj korábban kezd kinyílni, szintén tiltott a szex.

Ha valami folytán a magzatburok megrepedne, és a magzatvíz szivárogna, szintén fontos, hogy szüneteltessük a nemi életet. Ezen kívül, egészséges állapotban, a magzatburok megvédi a babát, így a szex sem árt a magzatnak.

Ha a kismama vérzést, hasi vagy medencekörnyéki fájdalmat tapasztal, akkor kerülendő a szex. Ilyenkor érdemes utánajárni a panaszoknak. Akkor is kerülendő a közösülés, ha a placenta, azaz a méhlepény a méhszájon, vagy ahhoz túl közel tapad meg.

Fertőzés esetén

A nemi fertőzések között is előfordul olyan, ami árthat a babának. Bizonyos hüvelyi fertőzéseket ugyanis a baba is elkaphat. Érdemes óvszerrel védekezni terhesség alatt. Ha a pár férfi tagjának valaha is volt herpesze, akkor a várandósság alatt kerüljük az orális szexet.