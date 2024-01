Meztelenül randalírozott a budapesti hotelben a nyugdíjas

Kétségbeesett recepciósok kérték a fővárosi mentők gyors segítségét múlt héten, mert az egyik luxus lakosztály 70 év körüli vendége meztelenül sétálgatott egy üveg itallal a hotel folyosóin és hangosan énekelt - számolt be a nem mindennapi esetről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).

Az erősen ittas férfi a beszámoló szerint először csak a folyosóra sétált ki ruhátlanul, majd bejárta az éttermet és a bárt is, ahol Ozzy Osbourne egyik ismert dalát, a Bark At The Moon -t adta elő teljes átéléssel. A mentőket ezután egy fotelban ülve fogadta a szálloda előterében, ahol már lepedőkkel takarták el a koncertet a biztonsági őrök. A mentőszolgálat munkatársa kérte, hogy a közszeméremre, illetve a hideg időre egyaránt tekintettel húzzon fel egy köntöst. Szerencsére a jó hangulatú nyugdíjas együttműködő volt a mentőszolgálat munkatársaival, így a rendőrség közbeavatkozására nem is volt szükség.

A férfit végül teljesen felöltözve szállították kórházba egy átvizsgálásra - olvasható a mentőszolgálat közleményében.