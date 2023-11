„Meg tudom csinálni, legyen vége ennek az egésznek” – függőségéről beszélt Kapócs Zsóka

Tizenöt éve dohányzik Kapócs Zsóka, most – nem először – elhatározta, hogy leszokik, és a folyamatról videósorozatot készít azoknak, akik hasonló problémával küzdenek.

Fotó: fotocentral

„Többször megkíséreltem, hogy leteszem örökre, de sikertelenül” – mondja a harmadik nap beszámolójában. „Minden egyes szál cigarettánál lelkiismeret-furdalásom volt… tényleg meg akarom várni, hogy jöjjön egy orvosi diagnózis, és azért teszem le, mint nagyon sokan, vagy képes vagyok ép ésszel felmérni és meghozni ezt a döntést, hogy nem szeretnék dohányozni, nem szeretnék úgy ébredni, hogy „egy elefánt ül a tüdőmön” – beszélt a döntéséről.

Zsóka egyébként nem hagyományos cigarettát szív, hanem dohányhevítéses eszközt használ, ám úgy véli, ezzel még több nikotint visz be a szervezetébe, és ez még inkább áthatja a mindennapjait. Azt mondja, más elvonási tüneteket is észlel, mint a cigarettánál.

A színész úgy tartja magáról, hogy függő típus, viszont hirtelen döntéshozó, és hallgatni is szokott az intuícióira. „Reggel, mikor felkeltem, arra gondoltam: meg tudom csinálni, legyen vége ennek az egésznek! Szeretnék reggel levegőt kapni.”

Vásárolt néhány leszokást segítő tapaszt, és már a folyamat harmadik napjánál tart. „Az első napon előfordult, hogy nyúltam volna a cigarettáért, de emlékeztettem magam, hogy nem dohányzom.”

Mint beszámol róla, nem alszik jól, és nem könnyűek a napjai. „Csak most realizálódott, hogy ez most tényleg végleges, nem lesz cigi” – mondja erről. A célja az, hogy sorstársaival erőt adjanak egymásnak. „Ti segítsetek nekem, én segítek nektek, ha ilyen cipőben jártok” – magyarázza. „Ezt most végigcsinálom úgy, hogy nem hízom jövő hónapra tíz kilót.”