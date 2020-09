Koronavírus: veszélyben vagyunk-e véradáskor?

A véradások a járványhelyzetben is biztonságosak - emelte ki Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese. Mint mondta, a dolgozók maszkban vannak, és hétfőtől a donoroknak is kötelező a maszkviselés, hogy megakadályozhassák az új típusú koronavírus esetleges terjedését. Emellett ügyelnek a távolságtartásra is, valamint fokozottan fertőtlenítenek minden olyan felületet, amellyel a véradók érintkezhetnek. Emellett egyre több intézetben biztosítják az időpontra érkezés lehetőségét is, amellyel már sokan éltek - sorolta.

Nem kell tartanunk attól, hogy véradás alatt megfertőződünk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi a helyzet a vérkészletekkel?

A koronavírus-járvány miatt tavasszal meredek visszaesés következett be a véradásban, de akkor a kórházak is kevesebb vérkészítményt használtak. Bár nyáron normalizálódott a helyzet, most több véradót kell megszólítani annak érdekében, hogy megjelenjenek annyian, ahány emberre szükség van. A szakember tájékoztatása szerint a készletek mennyisége jelenleg a biztonságos tartományban van, ugyanis van annyi biztonsági tartalék, hogy ha a kórházakban hirtelen nagyobb mennyiségű vérkészítményre lenne szükség vagy valamilyen okból nem tudnák a véradókat fogadni, akkor is elegendő lenne pár napra.

Újra gyűjtik a gyógyultak plazmáját

Emellett Nagy Sándor azt is megemlítette, hogy nyáron több száz egység vérplazmakészítményt állítottak elő koronavírus-fertőzésen átesettek véréből. A legújabb, jövő héten induló kampányukkal pedig nemcsak azokat szólítják majd meg, akik a COVID-19 súlyosabb formáján estek át és kórházban voltak, hanem mindenkit, aki fertőzött volt.

