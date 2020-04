Koronavírus: súlyosbodik a temetkezési helyek hiánya

A koronavírus-járvány következtében fellépő gazdasági válság gyermekek millióinak életét veszélyezteti a világban az ENSZ szerint. Részletek itt.

A gyorsan terjeszkedő városokban az utóbbi évtizedekben sok temetőt felszámoltak, hogy házak vagy utak épülhessenek a helyükön. Új temetőket alakítottak ki távolabb a városközpontoktól, és egyre drágább lett a sírhelyek bérleti díja, valamint a koporsós temetés. Emiatt egyre többen inkább elhamvasztatták elhunyt hozzátartozóikat.

Az emberiségnek megoldást kell találnia a temetkezési gondokra. Fotó: Getty Images

Peter Davis, az ausztráliai Macquarie Egyetem föld- és környezettudományi tanszékének oktatója szerint ez a tendencia nyilvánvalóan folytatódik, mert az urbanizáció is, és a sok halálos áldozattal járó járványok arra kényszerítik az emberiséget, hogy már középtávon megoldást találjon a temetkezési gondokra. A szakember a Thomson Reuters Alapítványnak nyilatkozva elmondta, a hamvasztás elterjedése észszerűnek tűnik amiatt, hogy olcsóbb, az urna kisebb helyet foglal el, és hogy kisebb a fertőzésveszély, mint koporsós temetés esetén.

Ahol azonban most sokan halnak meg az új koronavírus okozta betegségben (COVID-19), a krematóriumok kapacitáshiánya miatt a hamvasztás sem jelent gyors megoldást, ezért új helyeket keresnek a gyorsan és tömegesen elvégezhető temetések számára, akár koporsó nélkül is. A Dél-afrikai Köztársaságban például a hatóságok arra kérték a temetők fenntartóit, hogy jelöljenek ki területeket közösségi sírnak nevezett tömegsírok számára, amelyekben akár húsz holttestet is el lehet helyezni, ha hirtelen megnőne a járvány halálos áldozatainak száma - mondta Pepe Dass, az ország temetőfenntartói szövetségének elnöke. Dél-Afrikában olyan kevés a szabad földterület, hogy még vidéken is nehéz új temetőt kialakítani. Ráadásul a szabad földterületeken a lakásépítés előnyt élvez a nem nyereséges temetőkialakítással szemben, valamint vannak területek, amelyeket természetvédelmi okokból akarnak érintetlenül megőrizni.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem hétfő kora délutáni összesítése szerint összesen mintegy 2,4 millió embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést világszerte. A járvány tavaly decemberi kitörése óta 166 ezren vesztették életüket COVID-19-betegség következtében.

