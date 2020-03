Koronavírus: sötétbe borult a Broadway

Kritikus helyzetet eredményez a koronavírus-járvány Olaszországban. Részletek itt.

Bill de Blasio, New York polgármestere a rendkívüli állapot bejelentése utáni sajtókonferenciáján úgy fogalmazott: "olyan helyzetbe kerültünk, amely csak a háborúhoz hasonlítható". A Nagy Almának becézett keleti parti metropoliszban csütörtökön már 95 embert diagnosztizáltak az új koronavírus fertőzésével, de a polgármester közölte, hogy a városban legalább ezer megbetegedésre számítanak egy héten belül.

New York híres színházi negyede, a Broadway sötétbe borult, a színházak bezártak, Andrew Cuomo, New York állam kormányzója rendelkezésére pedig betiltottak minden olyan rendezvényt, amelyen 500 főnél többen vannak. A Metropolitan Opera után csütörtökön a Carnegie Hall is bejelentette, hogy péntektől március végéig nem lesznek előadások. Törölték az ír közösség Szent Patrik-napi szokásos felvonulását és ünnepségsorozatát, amelyet pedig 1762 óta minden évben megtartanak. A Manhattan szívében lévő és mindig nyüzsgő Times Square - a televíziók tudósításai szerint - kihalt.

Színházak a New York-i Broadwayn március 12-én. Fotó: MTI/EPA/Peter Foley

De Blasio "kijózanítónak" nevezte a kialakult helyzetet. Mint mondta: "az elmúlt éjszaka óta, pár órán belül a világ mintha a feje tetejére állt volna". A polgármester kifejtette, hogy a kormányzóval egyetértésben csak azoknak az éttermeknek a nyitva tartását engedélyezi, amelyek 500-nál kevesebb vendéget fogadnak. Jelezte, hogy néhány szórakozóhely - mint például a Madison Square Garden, vagy a Radio City Music Hall - előreláthatóan csak hónapok múlva nyitja meg ismét a kapuit. A polgármester fájdalmasnak nevezte a szigorú intézkedéseket, de hangsúlyozta, hogy elengedhetetlenek. Elmondta, hogy a betegek számának várható emelkedése miatt a városvezetés felkészült új intenzív részlegek megnyitására, ezeket várhatóan kórházak parkolóiban alakítják majd ki.

Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom csütörtökön javasolta, hogy a "nem létfontosságú" rendezvényeket napolják el, és átmeneti időre zárják be azokat a szórakozóhelyeket, ahol 500 főnél többen gyűlhetnek össze. A Los Angeleshez közeli Anaheimben lévő Disneyland szóvivője csütörtök este bejelentette, hogy a szórakozóparkot péntektől bezárják, az ottani szállodák pedig hétfőtől nem fogadnak vendégeket. A Disney az alkalmazottaknak a kényszerű szünet idején is a teljes fizetésüket folyósítja. Kaliforniában is több kulturális rendezvényt töröltek: így például a híres Coachella zenei fesztivált és a Beverly Hills-i filmfesztivált.

Gazdasági összeomlás fenyeget

Lapértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök munkatársai tanulmányozzák a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, valamint a 2008-2009-es pénzügyi válság idején hozott gazdasági intézkedéseket. A Politico című lap úgy tudja, hogy a pénzügyminisztériumban külön csoport dolgozik azon, hogy a járvány hatásait leginkább megszenvedő ágazatokat hogyan mentsék meg a gyors összeomlástól. Elsősorban a légi- és hajótársaságokat, valamint a szolgáltatóipar szereplőit érintő átmeneti adócsökkentésekről tárgyalnak.

Ilyen jellegű lépésekre utalt Donald Trump is szerda este mondott beszédében, amelyben bejelentette az Európából érkezők beutazásának felfüggesztését. Ennek értelmében március 13-án éjféltől nem léphetnek be az Egyesült Államok területére azok, akik a schengeni övezetben voltak az elmúlt 14 napban. A rendelkezés nem vonatkozik a hazatérő amerikai állampolgárokra. Az elnök akkor azt mondta: felkérte a pénzügyminisztériumot, hogy engedélyezze az adóbefizetések késleltetését azoknál a vállalatoknál, amelyeket különösen súlyosan érint a koronavírus-járvány. "Ez a lépés több mint 200 milliárd dollárt pumpálhat a gazdaságba" - fogalmazott az elnök.

Nem állítják le minden amerikai járatukat az európai légicégek

Nem állítják le minden amerikai járatukat a nagy európai légitársaságok az amerikai beutazási korlátozások ellenére sem, de jelentősen csökken a járatszám a transzatlanti útvonalakon - derül ki a légitársaságok tájékoztatásából. Európa és az Egyesült Államok között naponta mintegy 250 gép közlekedik, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint a korlátozó intézkedés 500 járatot és naponta 125 ezer utast érint.

A Lufthansa Group erre reagálva délután azt közölte a honlapján, hogy a frankfurti, zürichi, bécsi és brüsszeli bázisokról továbbra is közlekednek New York - Newark, Chicago - O'Hare és Washington - Dulles repülőterére. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden más járatot töröltek, a nyugati partra egyetlen járat sem indul el.

Hasonló döntést hozott az Air France is, a párizsi központú légitársaság tájékoztatása szerint szombatig minden járat menetrend szerint közlekedik, azután Atlantába, Chicagóba, Detroitba, Los Angelesbe, New York - JFK-re, San Franciscóba és Washingtonba repülnek. Az Egyesült Államok hatóságainak visszajelzésére várnak, hogy a miami, bostoni és houstoni járatot elindíthatják-e.

A KLM konkrét repülőterek említése nélkül azt írta, azokra a repülőterekre közlekednek szombattól, ahol szűrik a beérkező utasokat. Az International Airlines Group (IAG) érintett cégei (Iberia, Level, Aer Lingus) nem közölt változást, a Budapest és New York között járatot üzemeltető LOT Polish Airlines későbbre ígért tájékoztatást.

