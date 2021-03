Koronavírus: nyitva maradnak a kormányablakok

Biztosítják a gyermekfelügyeletet az óvodákban és iskolákban azon szülők számára, akik nem tudnak otthon maradni a bezárás idején gyermekükkel. Részletek itt.

A társadalmi kontaktusok számának csökkentése érdekében meghosszabbították a lejáró okmányok érvényességét, így a november 4-e után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig Magyarország területén használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, március 11. és július 3. között jártak le.

Hétfőtől a hivatali ügyek intézésére is az online teret ajánlják mindenkinek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A kormányablakok és a kormányhivatali ügyfélszolgálatok továbbra is kizárólag előzetes időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket. A kormányablakok esetében a már november 11-e óta érvényben lévő rendszer alapján az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon továbbra is lehetőség van időpontfoglalásra.

Március 8-tól tehát nem törlik az elmúlt időszakban lefoglalt időpontokat, a kormányablakok munkatársai a hatósági ügyekben várják az ügyfeleket, akik az interneten elérhető központi időpontfoglaló alkalmazásban továbbra is foglalhatnak - akár ügyfélkapu-regisztráció nélkül is - időpontot. Amelyik ügykörben pedig ez lehetséges, a személyes ügyintézés helyett továbbra is a magyarorszag.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus ügyintézést javasolják.

Van, ahol szünetel a személyes ügyintézés

Hétfőtől március 22-ig felfüggeszti a személyes ügyintézést, és digitális platformokon - online, telefonon, illetve e-mailben - várja a megkereséseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), az ELMŰ-ÉMÁSZ energiacég és a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. A MEKH tájékoztatása szerint az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek villanyszámlájuk egyenlegét továbbra is feltölthetik az élelmiszerboltokban és az újságosoknál. A MEKH arra kéri a fogyasztókat, hogy a várhatóan megnövekvő telefonos forgalomra tekintettel az ügyfélszolgálatokat csak sürgős és valóban fontos esetekben hívják, és lehetőség szerint használják a szolgáltatók online felületeit. A szolgáltatók munkatársai az egészségvédelmi előírások maximális betartása mellett a fogyasztók ingatlanjaiban továbbra is elvégezhetik a mérőórák leolvasását, és a halaszthatatlan karbantartásokat.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ közölte, mivel a következő időszakban sokan dolgoznak és tanulnak otthonról, a tervezett üzemszünetek számát csökkenti a társaság. Emellett arra kérik az ügyfeleiket, hogy mérőóráik állását a digitális csatornákon keresztül adják meg. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a megszokott digitális platformok mellett Az MVM Next Áramapp nevű applikáció használatát ajánlja ügyfeleiknek. Az MVM Csoport 2021. április 7-ig önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági ügyfélkörben az otthoni munkavégzés és tanulás megkönnyítése érdekében. A villamosenergia- és földgázhálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkákat a társaságok a megfelelő védelmi intézkedések betartásával továbbra is ellátják.

Március 22-éig szünetel a személyes ügyintézés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ügyfélszolgálatain is. Ez alatt az idő alatt a NÚSZ Zrt. minden ügyfélszolgálati szolgáltatása intézhető lesz elektronikus levelezés útján, így például a rendszám-, felségjelzés- vagy díjkategória-elírás korrigálása, az úthasználati jogosultság átírása másik járműre, a pótdíjmaximalizálás és pótdíjamnesztia kérése, valamint a pótdíjfizetési kötelezettség éves jogosultság vásárlásával történő kiváltása.

Március 8-tól az ügyintézés menetéről a társaság weboldalán, a nemzetiutdij.hu oldalon olvasható tájékoztató, és elérhetőek lesznek az egyes ügytípusok intézéséhez szükséges formanyomtatványok, kérelmek és meghatalmazások is. Az e-matricás rendszert érintő esetekben az ugyfel@nemzetiutdij.hu, míg a HU-GO elektronikus útdíjat érintő ügyekben az ugyfel@hu-go.hu címre várják az ügyfelek megkereséseit. A leveleket beérkezési sorrendben dolgozzák fel, és a lehető legrövidebb időn - de legfeljebb 30 napon - belül válaszolnak az ügyfelek megkereséseire.

A NÚSZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálata belföldről és külföldről a +36(36)587-500 telefonszámon érhető el, az ügyintézők magyar nyelven a hét minden napján 0-24 órában, míg angol nyelven szintén minden nap, német nyelven pedig hétköznap 8-16 óráig fogadják a hívásokat. Az e-matrica vásárlásához a társaság a mobiltelefonra optimalizált ematrica.nemzetiutdij.hu, a HU-GO e-útdíj rendezéséhez pedig a hu-go.hu internetes oldalát ajánlja.