Koronavírus: meddig kell még kitartanunk?

December végén vagy januárban az Európai Unióból (EU) biztosan, és talán máshonnan is jön majd valamennyi, korlátozott mennyiségű koronavírus-vakcina. Az államfő úgy számol, ez arra lesz elég, hogy az orvosokat, az ápolókat, a kórházi dolgozókat, valamint a közrend fenntartásában dolgozókat be tudják oltani, és talán a legnagyobb bajban lévő betegeknek is jut majd oltóanyag.

Még pár egy darabig a korlátozó intézkedések szerint kell élnünk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Áprilisban jöhet a felszabadulás

Az Európából történő tömeges szállítás időpontja áprilisnál hamarabb nem várható, de jöhet vakcina máshonnan is tömegesen, és addig is érkezhet kisebb mennyiségben Európából is - mondta a miniszterelnök. A helyzetet úgy összegezte, hogy lesz egy részleges megkönnyebbülés december vége, január környékén, és egy felszabadulás áprilisban. Azután viszont már túl leszünk a koronavírus-járványon és győzni fogunk - szögezte le.

Miért kellett szigorítani?

Ahogy fut fel a járvány, a tudósok és elemzők véleménye szerint már csak 50 százalék az esélye annak, hogy a mostani orvos-, ápoló- és betegmozgatószámmal az egészségügyi intézmények képesek lennének kezelni az új típusú koronavírus okozta helyzetet. Ez már túl nagy kockázat, ezért meg kellett hozni a korlátozásokat. A védőeszközök szinte korlátlanul rendelkezésre állnak, az orvosok, ápolók pedig kiválóak, de a számuk véges, és ők is "emberből vannak" - fogalmazott. Medikusokat, orvostanhallgatókat is szolgálatba állítanak, mert kevesebb az ember, mint amennyi a betegekhez optimális esetben szükséges - jegyezte meg.

"Együtt ismét sikerülni fog"

Ha betartjuk a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó szabályokat, és összefogunk, akkor "együtt ismét sikerülni fog" - emelte ki a miniszterelnök. A rendeletek aláírásáról közzétett Facebook-videójában pedig arra kérte a lakosságot, hogy a szabályokat mindannyian tartsuk be, és vigyázzunk egymásra - különösen a szüleinkre, a nagyszüleinkre, valamint az idős és beteg honfitársainkra.

