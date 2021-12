Koronavírus: mától csak így utazhatunk Romániába

Az Európai Unió tagországainak járványhelyzetét értékelő térképen Magyarország továbbra is a legsúlyosabb besorolásban szerepel.

A járványügyi kockázat szempontjából Románia a "vörös zónába" sorolja Brazíliát, a dél-afrikai térség államait és azokat az országokat, amelyekben az utóbbi két hétben a lakosság több mint 3 ezrelékénél mutattak ki koronavírus-fertőzést. A "sárga zónához" tartoznak azok az országok, amelyek fertőzési rátája 1,5 és 3 ezrelék között van. A másfél ezrelék alatti fertőzési rátájú országok képezik a "zöld zónát".

Péntektől szigorodtak a beutazási korlátozások Romániában. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Az Európai Unió vörös besorolású országaiból - így Magyarországról is - csak a teljes átoltottságot vagy a fertőzésből az utóbbi hat hónapban történt kigyógyulást tanúsító védettségi igazolvánnyal lehet karanténmentesen belépni Romániába. Akik nincsenek beoltva, vagy nem az utóbbi fél évben estek át a betegségen, azoknak 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatása esetén tíz napra, teszt nélkül pedig 14 napra karanténba kell vonulniuk.

Ugyanez a szabályozás érvényes az Európai Unión, Svájcon és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokra, így például az egyébként sárga besorolású szomszédos Moldovai Köztárságra is, ahonnan csak a beoltottak és a betegségen legfeljebb fél éve átesettek léphetnek be karanténmentesen Romániába. A sárga és zöld besorolású európai uniós országokból érkezőknél a friss PCR-teszt is - a beoltottsághoz és a betegségből történt kigyógyuláshoz hasonlóan - karanténmentességet biztosít.

Az adott ország besorolásától függetlenül nem kell karanténba vonulniuk a Romániába érkező 12 év alatti, illetve a friss negatív teszttel rendelkező 12 és 16 év közötti kiskorúaknak, az ország területét 24 órán belül elhagyó átutazóknak, valamint az ingázóknak. Az új járványügyi beutazási korlátozások egyelőre január 8-áig maradnak hatályban. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter bejelentése szerint december 20-ától a Romániába érkezőknek - a több európai ország által használt - beutazási formanyomtatványt (Passenger Locator Form) is ki kell majd tölteniük, amely lehetővé teszi, hogy a hatóságok szükség esetén utólag felvehessék a kapcsolatot a beutazókkal, ha a velük egy járműben érkezőknél később fertőzést észleltek.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország elérte a koronavírus-járvány negyedik hullámának csúcsát.