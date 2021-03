Koronavírus: jöhet a védettséget adó tabletta

Kiderült, mennyire hatékony az oxfordi vakcina - kattintson!

Az Oramed Pharmaceuticals nevű izraeli gyógyszergyár szájon át bevehető tablettát fejlesztett ki, amely - az immunizálás felgyorsítása révén - forradalmasíthatja az új típusú koronavírus elleni küzdelmet. Az Oramed egyébként az indiai székhelyű Premas Biotech jövendő oltóanyagának egyadagos, orális változatát készítette el.

Jöhet a védettséget adó tabletta. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Indulhat az emberi tesztelés?

Az izraeli vállalkozás azt reméli, hogy hamarosan elkezdhetik az emberi tesztelés első fázisát, és fél év alatt be is fejezhetik a teljes tesztelési folyamatot. Eddig állatkísérletekben, sertéseknek adták be a készítményt, és azok a megfelelő mennyiségben ellenanyagot termeltek a koronavírus ellen.

Egyszerűbb immunizáció

"Ez a gyógyszer sokkal gyorsabb és egyszerűbb immunizálást tesz lehetővé számunkra. Nem kell klinikára, orvosi rendelőbe menni, a COVID-19 elleni tabletta akár a postaládába, otthonába is megérkezhet" - ecsetelte a módszer előnyeit Mirjam Kidron, a cég tudományos igazgatónője.

