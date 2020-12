Koronavírus: itthon is tesztelnék az orosz vakcinát

Elképzelhető, hogy Magyarország is bekapcsolódik majd az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz vakcina klinikai tesztelésébe. Ha az ország él a lehetőséggel, akkor 3-5 ezer magyar állampolgár juthatna védőoltáshoz.

3-5 ezer embert oltanának be a teszt keretében. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Modern körülmények között fejlesztik

A miniszter hangsúlyozta, hogy a múlt héten Oroszországban járó magyar szakértői delegáció beszámolója szerint az orosz koronavírus-vakcina fejlesztése nagyon modern, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt körülmények között zajlik. A delegáció tagjai között volt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) négy szakértője, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Fluart vakcinagyártó orvosai. A delegációt az OGYÉI orosz megfelelője fogadta, majd felkeresték az orosz vakcinát előállító laboratóriumot.

A küldöttség szerint a gyár rendkívül korszerű. A vakcinagyártás minden egyes fázisát teljesen automata digitális rendszer ellenőrzi a cég részről, majd ugyanezt az ellenőrzést elvégzi az orosz hatóság is. A magyar szakemberek ellátogattak arra a poliklinikára is, ahol eddig 22 ezer embert oltottak be a COVID-19 elleni, Szputnyik-V nevű vakcinával. Az emberek az oltás után néhány órát klinikai körülmények között töltenek, majd hazamehetnek. Ettől kezdve a beoltottak videókapcsolatban vannak a Telemedicina 300 orvosának egyikével. Egy adott orvos mindig ugyanazokkal betegekkel beszél, és minden nap a megadott protokoll alapján rögzíti állapotukat egy elektronikus rendszerben. De a beoltottak is felvehetik a kapcsolatot a központtal és tájékoztathatják az orvosokat, ha bármilyen tünetük, panaszuk van.

Egy új gyógyszer vizsgálata indul meg

Egyébként Magyarországon is elkezdik az ivermectin parazitaellenes gyógyszer koronavírus elleni hatékonyságának vizsgálatát - közölte Kásler. Az 1970-es években felfedezett, az ember- és állatgyógyászatban egyaránt alkalmazott gyógyszert az elmúlt harminc évben több mint 3 és fél milliárd ember használta, és jelenleg Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában 30-40 olyan kutatás van folyamatban, amely a szer koronavírus elleni hatékonyságát vizsgálja. A magyar klinikai vizsgálatban a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vesz részt.

