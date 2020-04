Koronavírus: így harcol a járvány ellen Budapest

Jövő vasárnapig biztosan marad a kijárási korlátozás - kattintson a részletekért.

A nemzetközi tapasztalatok és a mérvadó egészségügyi szervezetek szerint minél több tesztet kell végezni annak érdekében, hogy megállítsuk a járvány terjedését - írta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Facebook-oldalán közzétett alábbi videójához. A politikus hangsúlyozta, a tesztelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy tudjuk, ki az, aki átesett már a betegségen és hol tart éppen a járvány, hogy a mostani korlátozó intézkedéseken enyhíteni lehessen.

Több idősotthonokban is felütötte a fejét a járvány. A legsúlyosabb a Pesti úti fővárosi intézményben (felvételünkön) volt, ahol több mint kétszázan fertőződtek meg. Fotó: MTI/Mónus Márton

10 ezer PCR, 10 ezer antitestteszt

A Főváros Önkormányzat a következő napokban 10 ezer PCR típusú koronavírus tesztet végez el a fővárosi cégeknél és intézményekben. A tesztelésnek kiemelt szerepe van a betegség terjedésének lassításában és ha később enyhíteni akarunk a mostani szigorításon, akkor rengeteget kell tesztelni - olvasható a témában kiadott önkormányzati közleményben. Mint írják, eddig összesen 28 ezer tesztet szerzett be az önkormányzat. Ebből 10 ezer IgM/IgG típusú tesztet közbeszerzési eljárás keretében a Kelen Kórház Kft.-től vettek. Ezeket az úgynevezett antitestteszteket, amik képesek kimutatni, ha valaki már túl van a betegségen, az idősotthonokban és a hajléktalan ellátó szervezeteknél használják folyamatosan.

"A tesztelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy tudjuk, ki az, aki átesett már a betegségen és hol tart éppen a járvány, hogy a mostani korlátozó intézkedéseken enyhíteni lehessen" - hangsúlyozzák a közleményben, kiemelve: a teszteket a főváros a szociális, és idősotthonokban dolgozó munkatársakon, gondozottakon és az intézmények lakóin végzi el először. A fővárosi önkormányzat azt is közölte, a központi kormányzat is támogatta 500 IgM/IgG teszttel a járvány elleni küzdelmet. A közleményből az is kiderült, a megbízhatóbbnak tartott PCR-tesztből 10 ezer 800 áll rendelkezésre.

