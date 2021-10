Koronavírus: hamis oltáspapírral halt meg egy beteg

Magyarországon eddig 5,67 millióan vették fel a COVID-19 elleni védettséghez szükséges teljes oltássorozatot.

A koronavírus-fertőzött fiatal csak akkor vallotta be, hogy oltáspapírja hamis, amikor az orvosok már hiába küzdöttek élete megmentéséért a Szeben megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán - írta meg a kolozsvári Főtér hírportál. A cikk szerint az esetet dr. Ioana Codru, az intenzív osztály főorvosa hozta nyilvánosságra, aki a negyedik járványhullám legmegrázóbb eseteként írta le a történteket. Hozzátette, az intézményben kezelt súlyos COVID-19-betegek zöme az oltatlanok közül kerül ki. Vannak, akik már az intenzív osztályon feküdve kérik, hogy oltsák be őket, Codru azonban rámutatott, hogy a betegség ezen stádiumában túl késő bármit is tenni a megelőzés érdekében.

Az orvosok nem tudták megmenteni a fiatal beteget, aki hazudott COVID-19 elleni védettségéről. h i r d e t é s Fotó: illusztráció, Getty Images

Elfogytak a szabad kórházi ágyak

Tegnap megdőlt az egy nap alatt jegyzett új koronavírusos fertőzések, a járvány miatti elhalálozások és a kórházban kezelt koronavírusos betegek rekordja Romániában - derült ki a stratégiai kommunikációs törzs kedden kora délután közölt hivatalos adataiból. Az egy nap alatt jegyzett 15037 új eset jelentősen felülmúlja a múlt szombaton jegyzett 12590-es korábbi csúcsértéket. A járványnak tulajdonított, és az elmúlt 24 órában jegyzett 252 halálesethez hasonló magas számot csak a járvány harmadik hullámában, április 20-án jegyeztek. Akkor 235 személy halt meg egy nap alatt.

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) romániai megjelenése óta most vannak a legtöbben, 14402-en kórházban COVID-19 miatt. Legutóbb április elején nehezedett a mostanit megközelítő nyomás a kórházakra. A csúcsértékekhez közelít az intenzív terápián kezelt súlyos esetek száma (1480) is. A hatóságok közölték: már egyetlen szabad ágy sincs az országban a súlyos esetek kezelésére.

Szerda reggelig egyetlen nap leforgása alatt több mint 400 ezerrel emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a világban.