Koronavírus: gyorsul a járvány Olaszországban

A diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt szintén az eddigi legmagasabb számmal, 4821-gyel emelkedett. Ugyanakkor a gyógyultak száma is az eddigi legtöbbel, 943-mal ugrott egy nap alatt, és túllépte a hatezret. Az elhunytak száma egy nappal korábban 627 volt, átlagos életkoruk továbbra is 80 év körül van.

Világszerte meghaladja a 300 ezer főt az koronavírus-fertőzöttek száma. Részletek itt.

A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma az utóbbi egy hónap alatt 53 571-re emelkedett. A jelenleg beteg 42 681 személyből több mint húszezer szorul kórházi kezelésre, hét százalékuk intenzív osztályon. Silvio Brusaferro a Közegészségügyi Hivatal (Iss) vezetője elmondta, "a tetőzés pillanata nem számítható ki előre, akkor fog bekövetkezni, amikor utána csökkenésnek indul a betegek száma".

Vásárlók állnak egy szupermarket előtt a mozgást korlátozó tilalom idején Milánóban március 21-én. Fotó: MTI/EPA-ANSA/Sergio Pontorieri

A tájékoztatón elhangzott, hogy Olaszország középső és déli részén ezidáig sikerült megfékezni a diagnosztizált betegek és a halottak napról napra történő növekedését: az országnak ebben a felében összesen 70-en haltak meg az utóbbi egy napban. A számokat a legtöbb beteget regisztráló Lombardia tartomány adatai emelik folyamatosan: az északnyugati régióban az utóbbi egy nap alatt 3251-gyel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma az egy nappal korábbi 2380-as adathoz képest, és 546-an haltak meg, a pénteken elvesztett 381 beteghez képest. Lombardiában - ahol a járvány éppen egy hónappal ezelőtt kezdett terjedni - a diagnosztizált fertőzöttek már meghaladták a 25 ezret, a halottaké elérte a 3095-t. Intenzív kezelésre több mint ezren szorulnak.

Kuba és Oroszország is orvosokat küld Olaszországba

Oroszország katonaorvosokat, fertőtlenítő-járműveket és orvosi műszereket küld Olaszországba, hogy segítse az új típusú koronavírus okozta járvány elleni harcot - közölte az orosz védelmi minisztérium vasárnapra virradóra. Orosz hírportálok szerint a segítségnyújtásra Vlagyimir Putyin orosz államfő utasította Szergej Sojgu védelmi minisztert, miután előzőleg telefonon beszélt Giuseppe Conte olasz kormányfővel a járványhelyzetről.

A védelmi tárca tájékoztatása szerint már vasárnap megkezdődik a segítségnyújtás. Orosz katonai csapatszállító repülőgépekkel nyolc mozgatható katonai virológusbrigádot, gépkocsik és terepek fertőtlenítését végző járműveket és orvosi műszereket küldenek Olaszországba.

Kuba is orvosokat küldött a koronavírus-járvány sújtotta Olaszországba - tudatta a kubai egészségügyi minisztérium a Twitteren helyi idő szerint szombaton. A közlemény szerint 52 fős, orvosokból és ápolókból álló csoport indult útnak a járvány gócpontjának számító észak-olaszországi Lombardiába, hogy segítsen megfékezni a koronavírus terjedését.

Leállítják a nem létfontosságú termelést Olaszországban

Olaszországban ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység leáll, nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják - jelentette be Giuseppe Conte olasz kormányfő szombat éjszaka a közösségi oldalán közzétett videóban. Az egyelőre április 3-ig érvényes országos rendelkezés az összes olyan "nem elsődlegesen szükséges" termelést végző gyárat és üzemet érinti, amelyben az utóbbi hetekben még nem állították le a termelést. Ez tulajdonképpen az ország ipari-gazdasági motorjának tartott észak-olaszországi térség teljes megbénítását jelenti.

Létfontosságú tevékenységnek számít az élelmiszer- és a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, a halászat, valamint az információszolgáltatás is. Minden hivatalt távmunkára állítanak át, de továbbra is biztosított a postai, a banki és a biztosítási szolgáltatás, valamint a tömegközlekedés. Nyitva maradnak a dohányboltok és az újságosstandok is.

"Megkérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát, együtt sikerülni fog!" - jelentette ki Giuseppe Conte. Szerinte Olaszország a lehető legkeményebb időket éli, a legsúlyosabb válságot, amellyel a világháború óta szembesült. Megjegyezte: az olaszok sokáig nem fogják tudni elfelejteni a járvány teremtette nehézségeket, ahogyan a betegségben elhunytakat sem. "Halottjaink nem puszta számok, hanem emberek" - hangsúlyozta.

