Koronavírus és influenza: hasonlóságok, különbségek, kilátások

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a vezető szakmai szervezetek ajánlása szerint a jelenlegi helyzetben minden eddiginél fontosabb az influenza elleni oltás beadatása. Bár ez az új típusú koronavírus ellen nem hatásos, a kevesebb influenzás eset jelentősen csökkentheti az egészségügyi ellátás terhelését - olvasható Dr. Kemenesi Gábor és Prof. Dr. Jakab Ferenc virológusok összefoglalójában, amely az mta.hu-n jelent meg. Mint írják, a járványügyi helyzet fokozódásával nagyon fontos beszélni a szezonális légúti influenzás megbetegedések és a jelenlegi járvány kapcsolatáról.

Miben hasonlít a két vírus?

Mindkét vírus cseppfertőzéssel, közeli kontaktus és szennyezett felületek révén terjed. Emellett az influenza és a koronavírus-fertőzés nagyon hasonló tünetegyüttest képes okozni, amelyek súlyossága egyénenként eltérő lehet. A tünetek között tehát igen nagy az átfedés, ez pedig jelentős kihívást jelent a diagnózis felállítása során.

Az új kór halálozási rátája legalább 10-szerese az influenzáénak.

Miben különböznek?

A járványtan egyik alapvető mérőszáma a reprodukciós ráta (R0), amely nagyon leegyszerűsítve a kórokozók terjedési potenciálját jelöli. Ez az új típusú koronavírus esetében alapesetben 2 és 2,5 között mozog, míg a szezonális influenzánál jóval alacsonyabb ez az érték. A két betegség súlyos eseteinek számában is jelentős különbség látható. A jelenlegi adatok alapján a COVID-19-es esetek 80 százaléka enyhe vagy tünetmentes, míg 15 százalék kórházi kezelésre, további 5 százalék pedig gépi lélegeztetésre szorul. Ezek az arányok pedig nagyságrendekkel nagyobbak, mint amit a szezonális influenza produkál. A legdurvább eltérés mégis a halálozási arányban van: a rendelkezésre álló információk és a tudomány ismeretei szerint az új kór halálozási rátája legalább tízszerese a szezonális influenzáénak.

Mi várható?

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések miatt az idei év elején gyakorlatilag elmaradt a hagyományos az influenzaszezon. Ez elsőre jó hírnek tűnik, ám a mostani, jóval lazább járványkezelés hatását egyelőre nem lehet megjósolni. A tudomány számára tehát továbbra is kérdéses, hogy az új koronavírus és az influenza párhuzamos terjedése esetén mi várható járványtani szempontból, valamint a megbetegedések szintjén.

Mit tehetünk?

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy továbbra is nagyon fontos a járványügyi intézkedések betartása. Viseljünk tehát maszkot, tartsunk legalább 1,5-2 méteres távolságot másoktól, valamint ügyeljünk a rendszeres, szabályos és alapos kézmosásra is. Ezek ugyanis mindkét kórokozó ellen bizonyítottan hatásosak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a világ vezető szakmai szervezetei emellett azt ajánlják, hogy minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás lehetőségével. Igaz, ez a COVID-19 ellen nem hatásos, az egészségügyi ellátás és a diagnosztikai hálózat tehermentesítésében azonban sokat segíthet.

