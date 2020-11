Koronavírus: ennyire súlyos lesz a helyzet 2 hét múlva

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy októberben megjelent amerikai modell azt vetítette előre, hogy szigorítások hiányában december 31-éig csaknem 11 ezer áldozatot követel majd Magyarországon az új típusú koronavírus. Emellett azt valószínűsítették, hogy a napi halálozási adat 200 fölé kúszik majd, továbbá naponta legalább 30 ezren fertőződnek meg (a nem regisztrált eseteket is beleszámolva). A novemberben életbe lépett szigorításoknak köszönhetően azonban már valamivel alacsonyabb számokat mutat a folyamatosan frissülő prognózis.

Bölcsődei dolgozókat teszteltek kedden Budapesten. Fotó: MTI/Illyés Tibor

9200 halott év végéig

Bár az októberben előrejelzett számok némileg csökkentek a magyar kormány intézkedései miatt, december 31-éig még így is több mint 9200 áldozatot követelhet a koronavírus-járvány, amennyiben nem lesznek további szigorítások, de lazítások sem. A napi adat pedig december elejéig folyamatosan növekedni fog, és 8-9-ére érheti el a csúcsot: akkor 24 óra leforgása alatt már 178-an veszthetik életüket. Az év végén viszont már jelentős csökkenés állhat be a napi halálozási adatokban - igaz, csak január 12-e környékén megy le ismét 100 alá ez a szám, és még februárban is napi 60-80 életet követel a vírus. Csak az összehasonlíthatóság kedvéért megjegyezzük, hogy jelenleg 100 és 120 között ingázik az áldozatok napi száma, az összes elhunyt száma pedig már meghaladta a 4100-at.

A fertőzés terjedése már lassul

Bár az áldozatok száma még 2 hétig emelkedni fog, a koronavírus-fertőzöttek számában már elindult a csökkenés. A modell szerint a tényleges új fertőzések száma (amelybe a nem regisztrált esetek is beletartoznak) valószínűleg november 22-én tetőzött csaknem 29600-on, ezt követően pedig már lefelé ível a járványgörbe. Ha pedig a jelenlegi szabályozásokon nem változtat a kormány, akkor az év utolsó napjára 14500-ra, február végére pedig már 6471-re csökken a napi tényleges fertőzési adat.

Hogyan alakul a kórházi helyzet?

A kutatók a halálozási és a fertőzöttségi adatok mellett a kórházi helyzet alakulását is felvázolták. Azzal számolnak, hogy az egészségügyi intézményekben szintén december 8-a környékén lesz a legsúlyosabb a helyzet. Ekkor nagyjából 10600 koronavírus-fertőzött szorulhat kórházi ápolásra, akik közül csaknem 1370-en az intenzív osztályon fekszenek majd.

A Washingtoni Egyetemen működő Egészségmérési és -értékelési Intézet (IHME) egyébként a Bill és Melinda Gates Alapítvány támogatásával jött létre, és szinte az egész világ ennek az egészségügyi trendek modellezésével foglalkozó kutatóintézetnek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előrejelzéseire figyel. Érdemes hát nekünk is szemmel tartanunk az általuk felvázolt járványgörbét, ugyanis "jóslataik" még mindig egészen aggasztó számokat vetítenek előre.

