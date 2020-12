Koronavírus: ennyi egészségügyi dolgozó hunyt el itthon

Mutatjuk, mennyi rendőr és katona kapta el itthon a vírust - részletek itt.

Immár 32 orvost, ápolót és más szakmabélit gyászol az ország a Magyar Orvosi Kamara (MOK) adatai szerint - számolt be róla a Blikk. Mint írják, ha az elmúlt két hetet nézzük, az elhunyt orvosok, kórházi dolgozók száma a háromszorosára nőtt.

Kilenc háziorvos hunyt el

A legveszélyeztetettebbek kétség kívül a háziorvosok, közülük eddig 9-en vesztették életüket a koronavírus-járványban, valamint egy asszisztens halála is a COVID-19-hez köthető. A frontvonalban dolgozó ápolók és mentősök is hat-hat bajtársukat gyászolják, továbbá elhunyt két beteghordó is.

Eddig 32 egészségügyi dolgozó vesztette életét a koronavírus-járványban. Fotó: illusztráció, Getty Images

A lap szerint nem az egyéni védőeszközök hiánya a tragédiák oka. "A problémát sok helyen elsősorban az jelenti, hogy az infrastruktúra nem teszi lehetővé a teljes elkülönítést, a liftek, ajtók, rácsok, 'útvonalak' olyan helyzetet teremtenek, ahol nehéz elkülöníteni a fertőzött oldalt a tisztától, nehéz a zsilipelést hatékonyan és egyszerűen kivitelezni" - mondta a lapnak korábban dr. Nagy Marcell, a MOK titkára. A MOK listája egyébként nem hivatalos, mivel az adatokat önkéntes alapon küldik be, így a valós szám lehet ennél több, de kevesebb is.

