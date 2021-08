Koronavírus: egyre több a fertőzött a szomszédban

A horvát válságstáb július 31-én két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat, amelyek augusztus 15-én járnak le - írja az infostart.hu. A belügyminiszter közlése szerint várhatóan augusztus 15. után is - újból - meghosszabbítják a most érvényben lévő korlátozásokat az esetszámok növekedése miatt, ám újabbakat egyelőre nem vezetnek be.

A tengerparton nem, zárt térben viszont kötelező a maszkviselés Horvátországban. Fotó: Getty Images

Védettségi igazolvány és maszk

Rövidesen megkezdik három, más betegségek ellen alkalmazott gyógyszerhatóanyag hatékonyságának klinikai tesztjét a COVID-19 kezelésében. Kattintson, ha kíváncsi a teljes cikkre!

A jelenlegi korlátozások közé tartozik a zárt térben továbbra is kötelező maszkviselés és a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét is érinti a szabály: csak 24 óráig tarthatnak nyitva. Már a beutazáshoz is, illetve a rendezvények látogatásához is védettségi igazolásra van szükség.

h i r d e t é s

A lehetséges őszi korlátozásokat és az újabb intézkedéseket a járványhelyzet későbbi alakulásától teszik függővé.

Ezek a legfrissebb horvát járványadatok

Horvátországban ismét nőtt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 381 új esetet azonosítottak, százzal többet, mint egy héttel korábban, így a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 365 ezret. Az elhunytak száma az elmúlt napon nem változott, így 8275 fő halálos áldozatot tartanak nyilván. Jelenleg 196 beteget ápolnak kórházban, akik közül 21-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1,67 millióan kaptak védőoltást, közülük 1,53 millión felvették már a második adagot is.

Bővítik a koronavírus-vakcinák tesztelési létszámát az 5 és 11 év közöttiek körében. Erre azért van szükség, hogy alaposabban vizsgálhassák a ritka mellékhatások kockázatát a gyerekeknél. Itt olvashatja el a teljes cikket.