Koronavírus: van, ahol újra leáll az élet ősztől

A koronavírus-járvány gyorsulása miatt augusztus 8-án újabb korlátozások lépnek életbe Izraelben. Ezek alapján minden zárt térben kötelező lesz a "zöld címke", vagyis csak a beoltottak, a gyógyultak, illetve a friss negatív teszttel rendelkezők léphetnek be a nyilvános helyekre. A szabályozás a 12 év alatti gyerekekre is vonatkozik majd. Emellett augusztus 20-ától szabadtéren is kötelező lesz a maszk használata a 100 fősnél nagyobb rendezvényeken.

Elkerülhetetlennek látják az újabb zárlatot. Fotó: illusztráció, Getty Images

További szigorítások jövő héttől

Az állami hivatalokban jövő héttől csak a dolgozók fele lesz jelen, a többiek otthonról dolgoznak majd. Otthoni munkavégzést javasolnak a magánszektor számára is, emellett pedig a kézfogás, az ölelések és testi kontaktust mellőzését kérik a lakosságtól. Ezentúl karanténba kell mennie a 12 év alatti koronavírus-fertőzöttekkel törődő felnőtteknek is, valamint fokozzák az otthoni karantén betartásának és a maszkviselés megszegésének ellenőrzését. A 60 év felettieket pedig arra kérték, hogy ne találkozzanak oltatlan emberekkel zárt térben.

Tilos továbbá a "piros" besorolású - vagyis erősen fertőzött - országokba utazni, a közepesen fertőzött "narancssárga" országokból visszatérőknek pedig karanténba kell vonulniuk egy hétre - akkor is, ha oltottak vagy gyógyultak. A zöld államokból érkezőknek csak a reptéri tesztek negatív eredményének kézhez kapásáig kell otthon tartózkodniuk.

Elkerülhetetlennek látják az újabb zárlatot

A jelenlegi járványügyi adatok miatt az egészségügyi szakemberek kijelentették, hogy már elkerülhetetlennek tűnik a szeptemberi zárlat bevezetése, vagyis mindenképpen erre lesz szükség ahhoz, hogy megállítsák a súlyos betegek számának növekedését - a kórházak ugyanis akkor már várhatóan nem lesznek képes befogadni őket. Úgy vélik, hogy a szeptemberi zárás gazdasági költségei viszonylag alacsonyak lesznek, az őszi ünnepek miatt ugyanis kevesebb lesz a munkanap, mint máskor.

A szakértők szerint egyébként a zárlat 10 napon belül kihat az új típusú koronavírussal megfertőződött betegek számára, a súlyos esetek alakulását pedig 2-3 héten belül tudja befolyásolni. "Valószínűleg nincs menekvés az országos zárlat elől, kivéve, ha a harmadik oltás jelentősen csökkenti a betegek számát" - vélekedett Naftali Bennett miniszterelnök.

